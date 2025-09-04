¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWormhole¡Ù¤è¤ê¿·¶Ê¡ÖDARK MOON¡×MV¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¸ø³«¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤¬¡¢11·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWormhole / Yumi AraI¡Ù¤è¤ê¡¢¿·¶Ê¡ÖDARK MOON¡×¤ÎMV¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Û¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡È»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¿·µì¤Îº®ºß¡É¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡ÖDARK MOON¡×MV¥Æ¥£¥¶ー¡Ë
¡¡Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î1¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¡£MV¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢·îÌÌ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿CT¥¹¥¥ã¥ó¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Èµ¯¤¾å¤¬¤ë¾¾Ç¤Ã«¤Î»Ñ¤Ï¡¢¿À¡¹¤·¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÍÈ´¶¤È¶¦¤Ë¡È¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¡É¤È½Ð²ñ¤¦¡¢Î¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÁÔÂç¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ò¤â¤Ã¤È¶á¤¯ ¤â¤Ã¤È¶¯¤¯ °ú¤´ó¤»¹ç¤¦¤Î¡Ó¡Ò¾Ç¤²¤ë¤¯¤é¤¤ µá¤á¹ç¤Ã¤Æ ½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤Î¡Ó¤È¡¢º®ÆÙ¤È¤·¤¿À¤³¦¤Ç¶¯¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¤¤«¤±¡¢Ä°¤¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¶¦¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ëÈà½÷¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡È°Õ¼±¤È¤Ï²¿¤«¡©¡É¡¢¡ÈAI¤È¿Í´Ö¤Î¶¦À¸¤È¤Ï¡©¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Îº¬¸»Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤òÆâÊñ¤·¤Ä¤Ä¡¢¾¾Ç¤Ã«¼«¿È¤Ï¤³¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¶¯¤¯¡¢À¸¤¤è¡ª¡×¤¬¡¢º£°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MV¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂ¨¶½Åª¤Ë»£±Æ¡£ÄÌ¾ï¤ÎMVÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ëåÌÌ©¤Ê»£±Æ½àÈ÷¤ò·Ð¤º¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ò¤â¤È¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¡¢1ËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢»£±Æ»þ¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¼êË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÉ²Ã¡£ÁÆ¤¤¼Á´¶¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¡ØHi8¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë90Ç¯Âå¤Î¥Ó¥ó¥Æー¥¸¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£¡È»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¿·µì¤Îº®ºß¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AI¤ÎÂÐ¶Ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤«¤Ä¥¢¥Ê¥í¥°Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬·Ç¤²¤ë¥Æー¥Þ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÈAI¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¶¯¿Ù¤ÊÃÎÀ¤È¿ÈÂÎÀ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥ïー¥à¥Ûー¥ë¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¸½¾Ý¤ò¡¢Î©ÂÎÀ¤È»ëÅÀ¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤ò¸°¤ËÉ½¸½¡£±§Ãè¶õ´Ö¤ËÉâÍ·¤¹¤ë¿·À¸¡ØY¥Þー¥¯¡Ù¤ò¡¢Ê¿ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯ÁÛ¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDelight Slight Light KISS¡Ù¡Ê1989Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ç³¨ÊÁ¤äÎ©ÂÎ´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ø¥ì¥ó¥Á¥¥å¥éー¥ì¥ó¥º¡Ù¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿²è´üÅª¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡ÈÅö»þ¤Î¾×·â¤ò¡¢2025Ç¯¤Îµ»½Ñ¤È´¶³Ð¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤«¤é¡¢¡ØWormhole¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀ©ºî²áÄø¤È°Û¤Ê¤ê¥ì¥ó¥Á¥¥å¥éー¤òÍÑ¤¤¤¿3D¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÀè¤ËÀ©ºî¤·¤¿¸å¡¢2DÈÇ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤àµÕÅ¾¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£2D¤ÎÀÅ»ß²è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊ¿ÌÌ¤òÄ¶¤¨¤¿±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÈÂ¿¼¡¸µ¤Î°Õ¼±¤Îº®ºß¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥Î¤È¤·¤Æ¤Î½¼¼ÂÅÙ¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÆÀ¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤òÂçÀÚ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ¾ïÈ×¤ÏÊ¿ÌÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎ©ÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¿¥ªー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢È×¤Ï2025Ç¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¥ì¥ó¥Á¥¥å¥éーµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë3D¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌÉõÆþÆÃÅµ¤ÈCD¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×³ÆÅ¹¤Ç¤Î´ü´ÖÆâ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÍ½Ìó¹ØÆþ¤Ç¡¢¡ØFORUM8 presents ¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â THE WORMHOLE TOUR 2025-26¡Ù¤ÎÂè1´ü¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¤Ë¿½¹þ²ÄÇ½¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë