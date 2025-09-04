Netflix¥·¥êー¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡Ù·àÃæ¥Ð¥ó¥É TENBLANK¡¢ÌîÅÄÍÎ¼¡ÏºÄó¶¡¶Ê¡ÖGlass Heart¡×MV¸ø³«
¡¡Netflix¥·¥êー¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡Ù¤Î·àÃæ¥Ð¥ó¥É TENBLANK¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¡¢É½Âê¶Ê¡ÖGlass Heart¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛTENBLANK¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¡¡ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡ÊRADWIMPS¡ËÄó¶¡¤ÎÉ½Âê¶Ê¡ÖGlass Heart¡×MV¡Ë
¡¡ºî»ìºî¶Ê¤òÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡ÊRADWIMPS¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞÂè1ÏÃ¤ÇÆ£Ã«Ä¾µ¨¡Êº´Æ£·ò¡Ë¤ÈÀ¾¾ò¼ë²»¡ÊµÜ粼Í¥¡Ë¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ç´°À®¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ê¥ó¥Ðー¡£MV¤Ç¤ÏºÇ½ªÏÃ¤Î¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢TENBLANK¤Î4¿Í¤¬ËÂ¤¤¤ÀÊª¸ì¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤Ï¥É¥é¥ÞÆâ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖÀûÎ§¤È·ë¾½¡×¤È¡¢º´Æ£¤¬½é¤Î´ÆÆÄ¤ËÄ©Àï¤·¡¢MIYEON¡Êi-dle¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÂé¸ï¸×ÂÁÏ¯¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö±Ê±óÁ°Ìë¡×¤ÎMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë