『NCIS』マーク・ハーモン出演！ディズニー実写映画『シャッフル・フライデー』本編映像が解禁

ディズニーが贈る最新実写映画『シャッフル・フライデー』（原題『Freakier Friday』）が、9月5日（フライデー）に劇場公開となる。この度、リンジー・ローハンが体を張ったコミカルな本編シーンが解禁！

母と娘、祖母と義理の孫娘が入れ替わる！？

シングルマザーのアンナ（リンジー・ローハン）、家族を支える祖母のテス（ジェイミー・リー・カーティス）、娘のハーパー（ジュリア・バターズ）、そして婚約者の娘のリリー（ソフィア・ハモンズ）。

怪しい占いをきっかけに母と娘、祖母と義理の孫娘が入れ替わってしまった金曜日（フライデー）を描いた『シャッフル・フライデー』。元に戻る方法を探す4人だが、学校の同級生で、犬猿の仲であるハーパーとリリーは、この【シャッフル（入れ替わり）】を利用して、それぞれの母と父の結婚を阻止する計画を思いつく。

アンナが放置していたSNSアカウントから元カレのジェイクの居場所を突き止めた二人は、彼が経営するレコードショップへと向かう。“自称・恋愛経験豊富”なリリー（体はテス）が、ハーパー（体はアンナ）に「髪をバサっと！」「もっと大胆に動いて！」「ウィンク！」と、イヤホンを使って次々に指令を出すが、サーフィン一筋の体育会系女子・ハーパーの渾身の誘惑はただ、ジェイクを困惑させるばかり。

空回りするハーパーに「最高！」とコメントしているリリーの恋愛経験も、少々怪しいと疑わざるを得ない。遂には「唇を噛んで！」と言われると、なぜか上唇を噛んで、変顔を披露してしまう始末。リンジーとジェイミーのコミカルな演技に加え、BGMはなんとブリトニー・スピアーズのデビューシングル「Baby One More Time」！ リンジーとブリトニーという2000年代のアイコンが並ぶという、エモさMAXのシーンとなっている。

また、今回解禁された映像には映っていないものの、本作には『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のリロイ・ジェスロ・ギブスでお馴染みマーク・ハーモンがテスの夫、アンナの継父役で出演している。

ママとおばあちゃんと暮らす高校生のハーパー。ママは結婚間近で、結婚相手の娘はキライな同級生！複雑なキモチで迎えたある金曜日、目覚めたら家族の体が“シャッフル”していて大混乱！ママ⇔私、おばあちゃん⇔あの子――どうやったら元に戻れるの？

入れ替わって見えてきた、ママの本当のキモチ、あの子の本当のキモチ…笑って笑ってちょっぴり泣ける、最高のハートフルコメディ！ 『シャッフル・フライデー』は、9月5日（金）に公開！（海外ドラマNAVI）

