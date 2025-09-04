反町すぎる毒親父の発狂！　カヲルの父はあの人？浮かび上がる仮説【愛の、がっこう#8】

※このコラムは『愛の、がっこう』8話までのネタバレを含んでいます。

■カヲルの冗談めいた本気の一言

カヲル（ラウール）の勤めるホストクラブでの殺傷沙汰は、ニュースにまでなる大ごとに。事件を知り、カヲルが心配なあまり店の前まで来てしまった愛実（木村文乃）。

そこでカヲルと鉢合わせ、何事もなかったことに安心するや否や、愛実は体調不良で倒れてしまいます。

その日は取材に来ていた百々子（田中みな実）の家に泊めてもらい、百々子は愛実をカヲルに強引に任せて仕事に戻ってしまいます。

別れたことなんてなかったかのように、軽口を叩きあう2人。

愛実が家を出ようとしていることを知ると、「俺ホスト寮出て、先生んち転がり込んじゃおうかな。先生どうせ料理とか掃除とかできないっしょ。俺1人長いから案外いけるよ。どうすか？」とカヲルが冗談めいてみせます。「だめ」と愛実は一刀両断しましたが、「いいよ」と言ったらそのまま転がり込んでしまいたいという、冗談に見せかけた本気がチラ見えしているようでした。

カヲルは、社長からホストを上がれと言われたこともあり、愛実さえ了承すれば、ホストを辞めて、昼職で働きながら一緒に暮らせるかも、とほんの少し夢を見たのでしょう。

■カヲルの背景が見え、グッとくる手紙の漢字

翌朝、カヲルは愛実のためにお粥などの食事と共に手紙を残して消えていました。

「チワワ先生ねがおのほうがび人だな笑 先生、元気でな。」

以前よりも使える漢字は増え、教えてもらった句点も使いこなしている手紙の文章。カヲルは入院中もきちんと1人で勉強していましたが、愛実の教えが定着し、成長をしていることを思うと、この手紙は愛実にとって何よりも嬉しいプレゼントだったことでしょう。

■反町隆史状態の愛実父

愛実の父・誠治（酒向芳）はフラストレーションマックス。川原（中島歩）への遠慮など一切なく「結婚式はいつになった？ そんなことでどうする（絶叫）。結婚という一大事も仕切れないようでは、会社でのポストも望めないぞ！」と同じ会社の部下でもなければ、仲のいい知人の息子の川原に対して、自分の思い通りにことが進まないからと、川原の仕事ぶりまで全否定。

こんなモンスターが義父になると考えたら、速攻逃げ出す男性の方が多そうですが、逃げずに向き合う川原がすごいやつなんじゃないかと思えてきました。

しかも誠治は「ハラスメント担当役員」だったことが発覚し、大爆笑。こんな昭和ハラスメントの権化をハラスメント担当にするなんて、人事わざと遊んでるだろ。またはハラスメントを自制させるための敢えての任命なのか。

誠治は「ハラスメントにビクビクして、言いたいことも言えない世の中が会社を社会をダメにしてるんだ！」と、最後に「ポイズン！」と叫びたくなるセリフを吐き捨て、電話をガチャ切り。このパワハラすぎる反町は、会社で地位を得ているからそれっぽく見えるだけで、関わっちゃいけないレベルのヤバおじさんです。

■川原、不動産営業やらせたら多分すごいプレーヤーなる説

誠治による、過保護の域を超えた異常な関わり方を心配し、愛実のために色々と調べてくれた川原。それによると、誠治はハラスメントと担当の肩書虚しく、実は部下からパワハラでしっかり訴えられ、自宅謹慎していた模様。辞任を迫られる前に結婚を決めたかった父の気持ちを汲み、愛実と誠治で話し合うことを促します。今までダメダメだった川原ですが、自分の感情や欲望以外のために行動するなど、やっといいところが見えてきました。

さらには川原はカヲルに会いにホストクラブにも突撃。歩道橋からカヲルを突き落とした件を詫びながら、「中に入れてくれませんか。君のことちゃんと知りたいと思って」と、懇願するの強メンタルすぎません？ 並大抵の心臓じゃできません。

小心者だけど、その不安を払拭したいがための行動力と厚顔無恥さ、メンタルの強さは、街角に立ってる某不動産営業あたりやらせたら、うまいこと作用すれば爆益出しそうな胆力を感じさせます。

愛実が好きな男が、どんな人間なのかを知りたかったのでしょう。なぜこの件を誰にも言わなかったのかをカヲルに質問すると、「先生が困っちゃうじゃん。捕まればクビになる。結婚も難しくなるなと思って」という返答。

川原が逆の立場だったら秒で「自分は悪くない！ カヲルが突き落とした！」とあらゆる場所で喚くタイプなはずなので、愛する人のために自分を犠牲にするカヲルの、沈黙の美とも言うべき行動は、きっと川原に刺さるものがあったに違いません。というか、刺さってくれ！ 愛実を幸せにするために変わってくれ！（願望）

■一番の味方でいるべき父が一番の障壁となる皮肉

家を出ようとする愛実を、今度は監禁しようとする誠治。もう、とにかくとち狂ってます。一度カウンセリングぶち込んだ方がいい。

「お前はまだ何もできない！ 行かせるわけにはいかない！」と発狂し、希望の会社や部署に行けたのも、教師になれたのも、全部誠治のコネのおかげであり、誠治がバックアップしない愛実は何もできないのだと叫んで、30を超えた娘の独り立ちを阻むのです。

愛実のことを愛しているけど、愛実の努力や実力を一番信じていないのが誠治なのでしょう。一番の味方でいるべき父が、一番の障壁となってしまう皮肉。

このまま誠治の言う通りに川原と結婚してしまっては、「結婚も俺がいないとできない」と増長することは目に見えています。母がお玉で誠治をぶん殴る、早苗無双によりなんとか家から脱出した愛実。誠治の依存や失敗を恥や悪のように責め立てる姿はもはや病的です。

■カヲルの父、社長説。

先日の事件により、ホストクラブは店をたたむこととなったわけですが、社長（沢村一樹）の過去を聞いていると、カヲルの父が社長なのでは？ という気がしませんか？

ホストを上がって、好きな女と一緒になろうとしたけども、その流れで人を刺してしまい、刑務所に入り、一緒にはなれなかったという社長。

以前、カヲルの母・奈央（りょう）がホストクラブに金をせびりに来た時、奈央を見て社長が一瞬止まって驚いた表情をしている場面があったんですよね。なぜあんな表情をしていたのか不思議だったのですが、この女性が奈央のことで、刑務所に入っていたために結ばれず、カヲルを1人で育てることになったとなればなんとなく辻褄も合う気がします。果たして。

前途多難な愛実の一人暮らしに、ホストという職を失うかもしれないカヲル。2人とも足場がぐらつき始めましたが、次回はどうなるのでしょうか？

（やまとなでし子）