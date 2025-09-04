ÊÌÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¡¢Ploom AURA¸ÂÄê¥«¥é¡¼¡Ö¥¢¥ó¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥º¡×È¯Çä
¡¡ÆüËÜ¤¿¤Ð¤³»º¶È¡ÊJT¡Ë¤Ï9·î2Æü¤«¤é¡¢¡ÖPloom¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³ÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖPloom AURA¡Ê¥×¥ë¡¼¥à¡¦¥ª¡¼¥é¡Ë¡×¤Î¿·¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥º¡×¤òCLUB JT¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤ÎPloom Shop¤Ê¤É¤Ë¤Æ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤Ï2980±ß¡£
¡¡¡ÖPloom AURA¡×¤Ï¡¢¡ÖÌ£¤ï¤¤¡×¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê²½¤·¤¿²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³ÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢5·î¤ÎÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢7·î¤ÎÁ´¹ñ³ÈÈÎ¤ò·Ð¤Æ¡¢8·î»þÅÀ¤Ç¤ÏÎß·×ÈÎÇä¿ôÎÌ200ËüÂæ¤òÆ±¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂ®¤ÇÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥º¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥«¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¥¤¥¨¥í¡¼¥«¥é¡¼¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¸ÄÀ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¡¢¼«¿È¤ÎÀ¤³¦¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖPloom AURA¡×ËÜÂÎ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢USB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡ü¸ÄÀ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½
