¥¼¥Ë¥¬¥á´õË¾¤Î¤Ï¤º¤¬¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡ª¡©¡¡¼êºî¤ê¥±¡¼¥¤Ëµ¯¤¤¿¡È°é»ù¤¢¤ë¤¢¤ë»ö·ï¡É
¡¡ÍÄ»ù¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¼Â¤Ë°Ü¤í¤¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê°é»ù¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥¼¥Ë¥¬¥á¡×¤Î¼êºî¤ê¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¡£Ì¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æºî¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¡×¤È¥®¥ã¥óµã¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¥È¥Û¥Û¡Ä¡Ä¡£
¢£¡¡Ì¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¼êºî¤ê¤·¤¿¥¼¥Ë¥¬¥á¥±¡¼¥
¡¡¥Ñ¥ó¤ä¤ª²Û»Òºî¤ê¤¬¼ñÌ£¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤¤¤Ì¤Ì¤Ñ¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â¤Ï²áµî¤Ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥±¡¼¥¤òÀ©ºîºÑ¤ß¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥Ý¥±¥â¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¤è¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï3ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÌ¼¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤É¤ó¤ÊÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¼¥Ë¥¬¥á¡ª¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¤Ï¤ê¤¤Ã¤ÆÀ©ºî¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥±¡¼¥¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¿å¿§¤ÈÃã¿§¤ËÃå¿§¤·¤¿À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥³¤Çºî¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¼¥Ë¥¬¥á¤ÎÉ½¾ð¤ä¹ÃÍå¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À©ºî»þ´Ö¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¤È¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°¦¾ð¤È¹©É×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÎÏºî¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡´î¤ó¤À¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¥±¡¼¥¤òÈäÏª¤·¤¿½Ö´Ö¤³¤½¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡ª¥¼¥Ë¥¬¥á¤À¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¿´ÊÑ¤ï¤ê¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤¤¤Ì¤Ì¤Ñ¤ó¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ì¤Ì¤Ñ¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø»Ò¤É¤â¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤Ê¡Á¡Ù¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èá¤·¤¤¤È¤«¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥¼¥Ë¥¬¥á¤Ï·ë¶ÉÌ¼¤µ¤ó¤¬°ì¸ý¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤¤¤Ì¤Ì¤Ñ¤ó¤µ¤ó¤ÈÉ×¤Ç´°¿©¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥±¡¼¥¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¡Ä¡Ä¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
3ºÐ¤ËŽ¢¥¼¥Ë¥¬¥á¤Î¥±¡¼¥ºî¤Ã¤Æ¡ªŽ£¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æºî¤Ã¤¿¤éŽ¢¤ä¤À¡Á¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡Á😭😭Ž£¤Ã¤Æ¥®¥ã¥óµã¤¤µ¤ì¤¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª pic.twitter.com/R8xVgkEHG2
— ¤¤¤Ì¤Ì¤Ñ¤ó (@inunu_pan) September 1, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¤¤¤Ì¤Ì¤Ñ¤ó¤µ¤ó¡Ê@inunu_pan¡Ë
