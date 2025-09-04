¿ó¤¬Ì¡²èÂç¾Þ¤ÇºÆ¤Ó¾Þ¶â¥²¥Ã¥È¡ª¢ª¾¼ÏÂ42Ç¯¡Ö100Ëü±ß¡×¤Î²ÁÃÍ¤Ïº£¤¤¤¯¤é¡©¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÂè114²ó¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè114²ó¡Ê2025Ç¯9·î4ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
¿ó¡¢Ì¡²èÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª¡¡¾Þ¶â100Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡©
¡Ö¾Þ¶â100Ëü±ß¤«¤è¡ª¡×¡Ê±©Â¿»Ò¡Ë
¡¡¾¼ÏÂ42Ç¯¡Ê1967Ç¯¡Ë7·î¡£
¡¡·ü¾ÞÌ¡²è¤Î¼õ¾Þ¼ÔÈ¯É½¤ÎÆü¡£¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÏËÜ²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»¨»ï¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¿À¼Ò¤Ë¤ª»²¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤Î¤ªÎé»²¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÎÇ§¤Ï¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ËÂ÷¤¹¡£
¡¡³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡½¡½
¡Ø¥Ü¥ª»á¡Ù¤¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ÂÅÈ¤¹¤ë¿ó¡£
¡¡¾Þ¶â¤Ï100Ëü±ß¡£¾¼ÏÂ42Ç¯º¢¤Î100Ëü±ß¤Ï¤¤¤Þ¤è¤ê²ßÊ¾²ÁÃÍ¤¬¹â¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë²ßÊ¾²ÁÃÍ¤Î»²¹Í·×¿ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê¢¨¡Ë¡£
¡È´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤ÎÊª²Á¤Ï¾¼ÏÂ40Ç¯¤ÎÌó2.5ÇÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¼ÏÂ40Ç¯Åö»þ¤Ë1Ëü±ß¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÌó2.5Ëü±ß¤È¤Ê¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ç¤ÏÌó4.6ÇÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìó4.6Ëü±ß¤È¤Ê¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡É
¡¡¤È¤¢¤ë¡£ÎáÏÂ6Ç¯»þ¤Î¾¼ÏÂ42Ç¯¤Î100Ëü±ß¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÅö»þ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê»ý²È¤Îµ¢Â°²ÈÄÂ¤ò½ü¤¯Áí¹ç¡Ë¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤Î²ßÊ¾²ÁÃÍ¤ÎÌó4.2ÇÜ¤Ç¡¢Ìó420Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
