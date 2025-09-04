¡ÖÆü·Ð225¥ß¥Ë¡×¼ê¸ý¾ðÊó¡Ê4ÆüÆüÃæ¡Ë¡¡ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¼è°ú¹â¥È¥Ã¥×¡¢9·î¸Â21Ëü7066Ëç
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î4Æü¤ÎÆü·Ð225¥ß¥Ë´ü¶á¡Ê2025Ç¯9·î¸Â¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¡ÊÎ©²ñÆâ¡¦J-NET¤Î¹ç»»¡Ë¤Ç¡¢¼è°ú¹â¥È¥Ã¥×¤Ï£Á£Â£Î¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤Î21Ëü7066Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¢þ2025Ç¯9·î¸Â¡ÊÆÃÊÌÀ¶»»Æü¡§9·î12Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(¡¡Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡217066(¡¡217066)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡127993(¡¡127993)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ 93176(¡¡ 41134)
¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 29422(¡¡ 29422)
¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡ 25249(¡¡ 25249)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24087(¡¡ 24087)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42316(¡¡ 19512)
JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 15088(¡¡ 15088)
Æü»º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 12176(¡¡ 12176)
¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9096(¡¡¡¡8906)
¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8024(¡¡¡¡8024)
ÌîÂ¼¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7295(¡¡¡¡7207)
BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡5764(¡¡¡¡5764)
»°É©UFJe¥¹¥Þー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 10747(¡¡¡¡5737)
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4995(¡¡¡¡4995)
¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4371(¡¡¡¡4371)
¹ÅÄ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3697(¡¡¡¡3697)
¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3482(¡¡¡¡3480)
UBS¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡2540(¡¡¡¡2540)
ÂçÏÂ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2433(¡¡¡¡2433)
Åì³¤Åìµþ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡86(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þ2025Ç¯10·î¸Â¡ÊÆÃÊÌÀ¶»»Æü¡§10·î10Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(¡¡Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡5621(¡¡¡¡4621)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡5037(¡¡¡¡4037)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡1865(¡¡¡¡1295)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 671(¡¡¡¡ 223)
Æü»º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 136(¡¡¡¡ 136)
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 109(¡¡¡¡ 109)
»°É©UFJe¥¹¥Þー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 132(¡¡¡¡ 104)
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡63(¡¡¡¡¡¡63)
JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59(¡¡¡¡¡¡59)
¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34(¡¡¡¡¡¡34)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡29(¡¡¡¡¡¡29)
Î©²Ö¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20(¡¡¡¡¡¡20)
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16(¡¡¡¡¡¡16)
¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡¡¡ 4)
¸÷À¤¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡¡¡ 3)
¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡¡¡ 1)
¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1000(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þ2025Ç¯11·î¸Â¡ÊÆÃÊÌÀ¶»»Æü¡§11·î14Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(¡¡Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡75(¡¡¡¡¡¡75)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡57(¡¡¡¡¡¡57)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡32(¡¡¡¡¡¡22)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11(¡¡¡¡¡¡11)
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10(¡¡¡¡¡¡10)
»°É©UFJe¥¹¥Þー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17(¡¡¡¡¡¡ 9)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20(¡¡¡¡¡¡ 6)
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡¡¡ 4)
JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡¡¡ 3)
Æü»º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡¡¡ 1)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
