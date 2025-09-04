ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地PNCパークでのパイレーツ戦に出場予定。相手先発は、メジャー2年目のポール・スキーンズ投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は9打数2安打2打点

昨季初対決で本塁打

相手先発は、23歳の剛腕スキーンズ。2023年全米1位でパイレーツに入団し、昨季5月にメジャーデビュー。平均98.8マイル（約159.0キロ）のフォーシームと多彩な変化球を自在に操り、防御率1.96でナ・リーグ新人王を受賞した。

2年目の今季はさらに凄みを増し、28先発で両リーグトップの防御率2.05をマーク。フォーシームにスイーパー、決め球スプリンカー（スプリット）、チェンジアップ、小さく落ちるシンカー、スライダー、カーブの計7球種を臨機応変に投げ分ける。四球率5.8％はメジャー上位14％の少なさで、制球力も抜群。今季サイ・ヤング賞の最有力候補と目されている。

大谷はスキーンズと通算9打席対戦し、9打数2安打2打点。昨季6月5日（同6日）の初対決で100.1マイル（約161.0キロ）のフォーシームを強振し、中堅バックスクリーンへ本塁打を放っているが、今季は3打数無安打に打ち取られている。怪物右腕との再戦で、2試合ぶりの47号アーチは飛び出すか。カード3連敗阻止の一打に期待がかかる。

■試合情報

ドジャースvs.パイレーツ

試合開始：日本時間9月5日（金）7時40分

中継情報：NHKBS1／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports4、ABEMAプレミアム