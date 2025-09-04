´Ú¹ñ¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê²»³Ú¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬Âçºå¤Ë½¸·ë¡ØK-MUSIC Festival in Osaka Â¿ÍÍÂ¿´¶¡Ù³«ºÅ¤Ø
¡¡´ÚÆü¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤ª¤è¤Ó2025-2026´ÚÆüÃæÊ¸²½¸òÎ®Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØK-MUSIC Festival in Osaka Â¿ÍÍÂ¿´¶¡Ù¤¬9·î13Æü¤È14Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Âçºå¡¦¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚX¤è¤ê¡Û¡ØWIRED MUSIC FESTIVAL'25 ³«ºÅÃæ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ÙÁ´Ê¸
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¡Èº£¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ½¸·ë¤·¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÆÏ¤±¤ë²»³Ú¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Á´4¸ø±é¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢´ÑÍ÷¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õÉÕÃæ¡£
¡¡½éÆü13Æü16»þ¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥¸¥ã¥º³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Á¥ç¥ë¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥¤¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥ó¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¤Ë¤è¤ëYUN SEOK CHEOL TRIO¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼ÅÚ´ôËã»Ò¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¶¦±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£19»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢´Ú¹ñÅÁÅý³Ú´ï¥³¥à¥ó¥´¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿4¿ÍÁÈ¡¦KARDI¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Rol3ert¤È¶¦±é¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¶õ´Ö¤òËþ¤¿¤¹¥³¥à¥ó¥´¤Î¥ê¥º¥à¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡14Æü16»þ¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢Ê¸³ØÅª¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦NUCKSAL¤È¥¸¥ã¥à¥Ð¥ó¥É¡¦CADEJO¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¿À¸Í½Ð¿È¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Ç¥å¥ª¡¦Neibiss¤ò·Þ¤¨¤¿Æü´Ú¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£19»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¥Ç¥å¥ª¡¦GLEN CHECK¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥·¥ó¥»¥Ý¥Ã¥×¤ä¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê²»³ÚÍ×ÁÇ¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¡£
¡¡³Æ¸ø±é¤ÏÌó70Ê¬¤òÍ½Äê¡£´Ú¹ñ¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥²¥¹¥È¿Ø¤Ë¤è¤ë°ì´ü°ì²ñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢Âçºå¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¢£¡ØK-MUSIC Festival in Osaka Â¿ÍÍÂ¿´¶¡Ù³µÍ×
ÆüÄø¡§9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Âçºå¡¦¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼
ÎÁ¶â¡§Á´ÀÊÌµÎÁ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¢£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡¦9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00
YUN SEOK CHEOL TRIO ¡ß ÅÚ´ôËã»Ò
¡¦9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:30
KARDI ¡ß Rol3ert
¡¦9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë16:00
NUCKSAL ¡ß CADEJO ¡ß Neibiss
¡¦9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë19:30
GLEN CHECK
¡ÚX¤è¤ê¡Û¡ØWIRED MUSIC FESTIVAL'25 ³«ºÅÃæ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ÙÁ´Ê¸
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¡Èº£¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ½¸·ë¤·¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÆÏ¤±¤ë²»³Ú¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Á´4¸ø±é¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢´ÑÍ÷¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õÉÕÃæ¡£
¡¡14Æü16»þ¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢Ê¸³ØÅª¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦NUCKSAL¤È¥¸¥ã¥à¥Ð¥ó¥É¡¦CADEJO¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¿À¸Í½Ð¿È¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Ç¥å¥ª¡¦Neibiss¤ò·Þ¤¨¤¿Æü´Ú¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£19»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¥Ç¥å¥ª¡¦GLEN CHECK¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥·¥ó¥»¥Ý¥Ã¥×¤ä¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê²»³ÚÍ×ÁÇ¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¡£
¡¡³Æ¸ø±é¤ÏÌó70Ê¬¤òÍ½Äê¡£´Ú¹ñ¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥²¥¹¥È¿Ø¤Ë¤è¤ë°ì´ü°ì²ñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢Âçºå¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¢£¡ØK-MUSIC Festival in Osaka Â¿ÍÍÂ¿´¶¡Ù³µÍ×
ÆüÄø¡§9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Âçºå¡¦¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼
ÎÁ¶â¡§Á´ÀÊÌµÎÁ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¢£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡¦9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00
YUN SEOK CHEOL TRIO ¡ß ÅÚ´ôËã»Ò
¡¦9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:30
KARDI ¡ß Rol3ert
¡¦9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë16:00
NUCKSAL ¡ß CADEJO ¡ß Neibiss
¡¦9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë19:30
GLEN CHECK