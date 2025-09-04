ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë»ØÀè¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÌ¥Î»¡¡¥×¥é¥¹¤ÎÈþ³Ø¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÍ¾±¤¤Ç°µÅÝ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄ¶ÁÌð¤¬¡¢29ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥Í¥¤¥ë¥¢¡¼¥È¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØNAILON ISSUE 02¡Ù¡Ê¥«¥¨¥ë¥à¡Ë¤ÎÎ¾ÌÌÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤³¾Æ¤¤¹¤é°¦¤ª¤·¤¤¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤ÊËÜÅÄ¶ÁÌð¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥É¥é¥Þ½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡ÈÂí¾»ÍÍ¥í¥¹¡É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÆ·¤È¥¯¡¼¥ë¤ÊÍÆ»Ñ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¡¢º£¤â¤Ã¤È¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¡¦ËÜÅÄ¤Ï¡¢Æ±»ï½éÅÐ¾ì¡£16¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ì¥Î»¤¹¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤¬Ã´Åö¡£¡È¥Í¥¤¥ë¥±¥¢¤â¥¢¡¼¥È¤Î°ìÉô¡É¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥±¥¢¤ò»Ü¤·¡¢¥°¥í¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë½á¤ó¤ÀÄÞÀè¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤¿¤À¤è¤¦¥¹¥È¡¼¥ó¥Í¥¤¥ë¡¢°ÛÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥×¥é¥¹¤ÎÈþ³Ø¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÍ¾±¤¤Î»Ä¤ë3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥Í¥¤¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥Í¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¸å±é¤¸¤¿¤¤Ìò¤äºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¡£Èþ¤·¤¤»ØÀè¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥â¡¼¥É¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÊü¤ÄËÜÅÄ¤Î»Ñ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡º£¹æ¤Ï¡¢3ÁÈ¤ÎÉ½»æ¥â¥Ç¥ë¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥Þ¥ë¥Á¥«¥Ð¡¼»ÅÍÍ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¡ÖVIANDNYL BOOKS¡Ê¥Ð¥¤¥¢¥ó¥É¥Ê¥ë ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¥Í¥¤¥ë¥Á¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ÈËÜ¤ÎÈÎÇä¤ò¡ØNAILON ISSUE 02¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢É½»æ¥â¥Ç¥ë¤´¤È¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡£¡ÖVIANDNYL BOOKS¡×¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤ÎÍÑ°Õ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤³¾Æ¤¤¹¤é°¦¤ª¤·¤¤¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤ÊËÜÅÄ¶ÁÌð¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥É¥é¥Þ½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡ÈÂí¾»ÍÍ¥í¥¹¡É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÆ·¤È¥¯¡¼¥ë¤ÊÍÆ»Ñ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¡¢º£¤â¤Ã¤È¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¡¦ËÜÅÄ¤Ï¡¢Æ±»ï½éÅÐ¾ì¡£16¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ì¥Î»¤¹¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤¬Ã´Åö¡£¡È¥Í¥¤¥ë¥±¥¢¤â¥¢¡¼¥È¤Î°ìÉô¡É¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥±¥¢¤ò»Ü¤·¡¢¥°¥í¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë½á¤ó¤ÀÄÞÀè¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤¿¤À¤è¤¦¥¹¥È¡¼¥ó¥Í¥¤¥ë¡¢°ÛÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥×¥é¥¹¤ÎÈþ³Ø¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÍ¾±¤¤Î»Ä¤ë3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥Í¥¤¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡º£¹æ¤Ï¡¢3ÁÈ¤ÎÉ½»æ¥â¥Ç¥ë¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥Þ¥ë¥Á¥«¥Ð¡¼»ÅÍÍ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¡ÖVIANDNYL BOOKS¡Ê¥Ð¥¤¥¢¥ó¥É¥Ê¥ë ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¥Í¥¤¥ë¥Á¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ÈËÜ¤ÎÈÎÇä¤ò¡ØNAILON ISSUE 02¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢É½»æ¥â¥Ç¥ë¤´¤È¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡£¡ÖVIANDNYL BOOKS¡×¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤ÎÍÑ°Õ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£