¡¡9·î3Æü¡¢ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌé¡Ê¤Ò¤í¤ä¡ËÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö3ÆüÁáÄ«¤Ë·Ù»ëÄ£¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¤¦¤±¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤é´¥ÁçÂçËã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ä»ÈÍÑ´ï¶ñ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë20Âå½÷À¤È¤È¤â¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡ØÂçËã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢20ºÐ¤Îº¢¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎLA¤Ë¸ì³ØÎ±³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢½é¤á¤ÆÂçËã¤òµÛ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆüËÜ¤ÇµÛ¤Ã¤¿¤Î¤Ï21ºÐ¤«22ºÐ¤Î¤³¤í¤Ç¡¢½é¤á¤ÆµÛ¤Ã¤¿¹âÍÈ´¶¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö²Ô¤®¤¬Áý¤¨¤¿24ºÐ¤¯¤é¤¤¤¬¡¢ÂçËã¤òµÛ¤¦ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢·î¤Ë¿ô²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ã¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¶¿å¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×¥¥ã¥é¤È¤·¤ÆËèÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É9·î7Æü¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢TBS¤Ï¡Ö½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¡¦¾¾ËÜ½á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüÍË·à¾ì³®Àû¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£ÃúÇ«¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª²óÌÜÁ°¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤À¤±¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤â¡È°ÛÊÑ¡É¤¬¡£¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É2ÆüÁ°¡¢½Ð±é¼Ô¡¦²¬ºêÂÎ°é¤ÈÀ¶¿å¤¬°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¸½ºß¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤À¤±¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Â¾¤ÎÅê¹Æ¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¶¿å¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÄ¾¶á¤ÎÅê¹Æ¤À¤±¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢3ÆüÁ°¤Ë¤âÀ¶¿å¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤ÀÅê¹Æ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤êInstagram¾å¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ½ª²ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÁ÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÍ×Ë¾¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔºÇ½ª²ó¡¢ÊÔ½¸¤»¤º¤ËÊüÁ÷¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Õ
¡Ô¤¤¤Ä¤âÃ¯¤«¤¬ÉÔ¾Í»öµ¯¤³¤¹¤È ¤¹¤°ÊÔ½¸¤¹¤ë Â¾¤ÎÊý¤Î¸À¤Ã¤È¤ëÄÌ¤ê ¥É¥é¥Þ¤È¸½¼Â¤Ï°ã¤¦¡ª¡Õ
¡ÔÊÔ½¸¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ ¸½¼Â¤ò¥É¥é¥Þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ ºî¤Ã¤ÆÍè¤¿Êý¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¼ºÎé¡Õ
¡¡Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ë¤Í¤¸¶Ê¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¶É¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÔ½¸¤ò»Ü¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£