²¬ºê¼Ó³¨¡¢20Âå¥é¥¹¥È¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡ØLupinus¡ÙÉ½»æ¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ºê¼Ó³¨¡Ê29¡Ë¤¬9·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë20Âå¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø²¬ºê¼Ó³¨2nd¼Ì¿¿½¸Lupinus¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Ë·èÄê¤·¡¢É½»æ¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡Û±ð¤ä¤«¡ÄÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê²¬ºê¼Ó³¨
¡¡¡ÖLupinus¡Ê¥ë¥Ô¥Ê¥¹¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢²¬ºê¤ÎÃÂÀ¸²Ö¡£¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç¡ÖÏµ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖLupus¡Ê¥ë¡¼¥×¥¹¡Ë¡×¤¬¸ì¸»¤Ç¡¢¹ÓÃÏ¤Ç¤âÏµ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸Â©¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÂÌ¾¤Ç¤Ï¡Ö¾º¤êÆ£¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢²¬ºê¼«¿È¤¬¡Ö20Âå¤ò¶î¤±È´¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ÎÃæ¤«¤éÂô»³µÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¥í¥±¤Ï¥°¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÏÅÄ·ÁÀé¹É»á¡£É½»æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥±½éÆü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£¥°¥¢¥à¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤È¡¢¼«Á³¤ò°¦¤¹¤ë²¬ºê¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢Èþ¤·¤¤°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¡¢²¬ºê¤ò¿ÀÈëÅª¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¡£Éô²°Ãå¤ä¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿åÃå¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤ËÄ©Àï¡£²¬ºê¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¾Ð´é¤ä¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1995Ç¯11·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¡£2012Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»¨»ï¡ØSeventeen¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2012¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2016Ç¯¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØRay¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò9Ç¯´ÖÌ³¤á¡¢°Ê¹ß¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥È¥É¥¯¥¿¡¼¡Ù¡¢¡ØGTO¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ømellow¡Ù(2020Ç¯)¡¢¡ØBISHU ¡ÁÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÍ¥¤·¤¤Éþ¡Á¡Ù¡Ê24Ç¯)¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù(25Ç¯)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¡Ø½ê¤µ¤ó¤ªÆÏ¤±¥â¥Î¤Ç¤¹!¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
