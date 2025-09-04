Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¡¢ÊÆ¹ñ¸¶»º¤Î¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½ÉÊ¤Ë±ª²óËÉ»ßÁ¼ÃÖ¤òÈ¯Æ°
Ãæ¹ñ¾¦Ì³ÉôÊóÆ»´±¤Ï9·î4Æü¡¢ÊÆ¹ñ¸¶»º¤ÎÍ¢Æþ¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½ÉÊ¤ËÂÐ¤·¡¢±ª²ó¡Ê¤¦¤«¤¤¡ËËÉ»ßÁ¼ÃÖ¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊóÆ»´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯3·î4Æü¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ´ë¶È¤Î¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢¾¦Ì³Éô¤ÏÊÆ¹ñ¸¶»º¤ÎÍ¢Æþ¥«¥Ã¥È¥ª¥ÕÇÈÄ¹¥·¥Õ¥È¥·¥ó¥°¥ë¥â¡¼¥É¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë±ª²óËÉ»ßÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ï¤ÏÃæ¹ñ½é¤Î±ª²óËÉ»ßÄ´ºº»ö°Æ¤Ç¤¹¡£¾¦Ì³Éô¤ÏË¡¤Ë´ð¤Å¤Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î¼êÂ³¤¤Ï¸ø³«Æ©ÌÀ¤Ç¡¢´Ø·¸³ÆÊýÌÌ¤Î¸¢Íø¤ò½½Ê¬¤ËÊÝ¾ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢¾¦Ì³Éô¤Ï¸ø¹ð¤òÈ¯½Ð¤·¡¢2025Ç¯9·î4Æü¤è¤ê±ª²óËÉ»ßÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë