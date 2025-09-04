¡ØËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö¡ÙÂè2´ü¡¢ÍèÇ¯1·îÊüÁ÷¡¡PV¸ø³«¤ÇËâËÉÂâ¤ÎÁÈÄ¹¤¿¤ÁÀªÂ·¤¤
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö2¡Ù¤¬2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆËâËÉÂâ¤ÎÁÈÄ¹¤¿¤Á¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿Âè1ÃÆPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÁÈÄ¹¤¿¤Á½¸·ë¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö¡ÙÂè2´üPV
¡¡Âè2´ü¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹6´¬¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËâËÉÂâ¤ÎÁ´ÁÈÄ¹¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ÖÁÈÄ¹²ñµÄ¡×¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆPV¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÖÁÈ ÁÈÄ¹¡¦Â¿¡¹ÎÉ ÌÚÇµ¼Â¡¢ÆóÈÖÁÈ ÁÈÄ¹¡¦¾å±¿Å· ÈþÍå¡¢»°ÈÖÁÈ ÁÈÄ¹¡¦·îÌëÌî ¥Ù¥ë¡¢¸ÞÈÖÁÈ ÁÈÄ¹¡¦²Ü°ÐÌë±À¡¢Ï»ÈÖÁÈ ÁÈÄ¹¡¦½Ð±ÀÅ·²Ö¡¢¼·ÈÖÁÈ ÁÈÄ¹¡¦±©Á°µþ¹á¡¢È¬ÈÖÁÈ ÁÈÄ¹¡¦¥ï¥ë¥ï¥é¡¦¥Ô¥ê¥Ú¥ó¥³¡¢¶åÈÖÁÈ ÁÈÄ¹¡¦Åì É÷Éñ´õ¡¢¤½¤·¤ÆÁíÁÈÄ¹·ó½½ÈÖÁÈÁÈÄ¹¡¦»³¾ë Îø¤Î»Ñ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÏÂÁÒÍ¥´õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼·ÈÖÁÈ¤ÎÌÌ¡¹¤ä¡¢Ï»ÈÖÁÈ¤ÎÂâ°÷¤Î³èÌö¥«¥Ã¥È¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè1´üÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢2´ü¤è¤êÅÐ¾ì¤Î»³¾ë Îø¤Î¿·µ¬¥»¥ê¥Õ¤¬Ê¹¤±¤ë¤Û¤«¡¢¾å±¿Å· ÈþÍå¤Î¥Ü¥¤¥¹¤âËÜPV¤Ë¤Æ¸ø³«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Ï¸åÆü¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆü¤Ï¼·ÈÖÁÈ ÁÈÄ¹¡¦±©Á°µþ¹á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÃæÌî·½ºÈÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î±©Á°µþ¹á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø¼°X¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¸¶ºî¡¦¥¿¥«¥Ò¥í¡¢ºî²è¡¦ÃÝÂ¼ÍÎÊ¿¤Ë¤è¤ë¡¢Ææ¤Î°Û¶õ´Ö¡ÖËâÅÔ¡×¤Î¶¼°Ò¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¡ÈÄË²÷¡õ²Ä°¦¤¤¡É¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤Î¥Ð¥È¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ë¤Æ³Ö½µÅÚÍË¹¹¿·¤Ë¤Æ¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Ç¡¢ËÜÆüÈ¯Çä¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹19´¬¤Ë¤Ï¡¢ÁíÁÈÄ¹Áªµó¤ò½ª¤¨¡¢È¬Íë¿À¤È¤Î·èÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤ëËâËÉÂâ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
