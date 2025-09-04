¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù26Ç¯¤Ö¤ê¿·ºî¡¡¶ÌÁô¡¢ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡ª¿·¥¥ã¥é¤Î¼ã¸Ñ¡¦ÀÐÉù´ÝÌò¤Ï¾®»ÔâÃ¶×
¡¡26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤ÎÂè11ÏÃ¡Öµ´¤Î¼ê VS.²ÐÎØÈø¤Î½Ñ¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Âè11ÏÃ¤Ï10Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÍÅ¸Ñ¤ÎÃ«¤Î¼ã¸Ñ¡¦ÀÐÉù´Ý(¤Ä¤ï¤Ö¤¤Þ¤ë)¤ò¾®»ÔâÃ¶×¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²Ä°¦¤¤¿·¥¥ã¥é¡ªÍÅ¸Ñ¤ÎÃ«¤Î¼ã¸Ñ¡¦ÀÐÉù´Ý¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè11ÏÃ¤Ï¡¢¶ÌÁô¤¬ºÆ¤ÓÆ¸¼éÄ®¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆÅ¨ÂÐ¤·¤¿¤Ì¡Á¤Ù¡Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢¤É¤³¤«Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÂÖÅÙ¤Ç¡Ö¤·¤Ð¤·µÙÀï¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÌÜÅª¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ä®¤Ç¤ÏÎîÅª¼§¾ì¤ÎÍð¤ì¤È¤È¤â¤ËµðÂç¤ÊÎî½Ã¡¦ÎîÌ¸µû¤¬½Ð¸½¡£²¿ÅÙÀÚ¤êÎö¤¤¤Æ¤âºÆÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÎîÌ¸µû¤Ë°Ù¤¹¤¹¤Ù¤¬¤Ê¤¤¤Ì¡Á¤Ù¡Á¤¿¤Á¤Ï¡Ä¡£
¡¡¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Ï¡¢1993Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢µ´¤Î¼ê¤ò»ý¤ÄÎîÇ½ÎÏ¶µ»Õ¡¦ó¬ÌîÌÄ²ð¡Ê¤Ì¤¨¤Î¡¦¤á¤¤¤¹¤±¡Ë¤³¤È¡Ö¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡×¤¬¡¢À¸ÅÌ¤ò¼é¤ë¤¿¤áÍÅ²ø¤ä°Îî¤Ê¤É²ø´ñ¸½¾Ý¤ÈÆ®¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿³Ø±à¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£
¡¡³Ø¹»¤Î²øÃÌ¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ê¤É¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢ÍÅ²ø¤ä°Îî¤Î¶¼°Ò¤«¤éÀ¸ÅÌ¤òÌ¿¤¬¤±¤Ç¼é¤ë¡Ö¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡×¤ÎÍ¦»Ñ¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉô¤òÆÍÇË¡£1996¡Á97Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é¡¦´Ý»³Î´Ê¿¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢1999Ç¯È¯Çä¤ÎOVA¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á »Ë¾åºÇÂç¤Î·ãÀï! Àäµ´Íè½±!!¡Ù°ÊÍè¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Êª¸ìÀßÄê¤Ï¸½Âå¤Ë¤¢¤ï¤»ÊÑ¹¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ó¬ÌîÌÄ²ð¡Ê¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡ËÌò¤ÏÁ°ºî¤ËÂ³¤ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ªKAI¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
