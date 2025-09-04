âÃÌÚÂ¢¿Í¡¢°õ¾Ý·ãÊÑ¤Î ¡È¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¤Î¸ýÉ¦¡É »Ñ¡Ä¡Ö¥Þ¥¤¥¯âÃÌÚ¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¡×Êì¡¦Á°ÅÄÈþÇÈÎ¤¤â´¶Ã²¤·¤¿´ÓÏ½
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥×¥í¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÎâÃÌÚÂ¢¿Í¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1977Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¥µ¡¼¥Õ¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTF SURF SHOP¡×¡ÊÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¡Ë¤¬¡¢9·î1Æü¡¢¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ôcoming soon¡ª¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢âÃÌÚ¤Î´é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¤ß¤º¤«¤éÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬2Ëç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡âÃÌÚ¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ð¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸ýÉ¦¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥µ¡¼¥Õ¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1991Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¢¤Î²Æ¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÀÅ¤«¤Ê³¤¡£¡Ù¡ÊËÌÌîÉð´ÆÆÄ¡Ë¤ËâÃÌÚ¤¬¼ç±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢âÃÌÚ¤Ï¸½ºß¤â¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤Î¿·¥â¥Ç¥ë³«È¯¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÔÂ¢¿Í¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Õ¡Ô¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ê¤¡¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö1972Ç¯10·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎâÃÌÚ¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¡¢²Î¼ê¤Î¥Þ¥¤¥¯âÃÌÚ¤µ¤ó¤È½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÈþÇÈÎ¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ÊÉ×ÉØ¤Ï1976Ç¯¤ËÎ¥º§¡Ë¡£Â¢¿Í¤µ¤ó¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸ýÉ¦»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¥Þ¥¤¥¯âÃÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄ¤â¡¢Â©»Ò¤¬¸µÉ×¤È»÷¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£2025Ç¯3·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡¢Â©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤Í¤¨¡¢Â¢¿Í¤¬ÊÌ¤ì¤¿É×¡¢¥Þ¥¤¥¯âÃÌÚ¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¤¨¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥É¥é¥Þ¤ÇÉ¦¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢âÃÌÚ¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡âÃÌÚ¤Ï¡¢ABEMA¤Ç2025Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø·Ù»ëÄ£ËãÌô¼èÄù²Ý MOGURA¡Ù¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÇÅÁÀâ¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¸µNo.2¤Î¥Ï¥ë¥¯¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÇò¤¤¸ýÉ¦¤È¤¢¤´ò¤¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿»Ñ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤È¤¤ÎÂ©»Ò¤ÎÉ÷ËÆ¤ò¸«¤Æ¡¢¸µÉ×¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£âÃÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ç¤Ï¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÏÓÁ°¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢¤¤¤Þ¤Ï´ÓÏ½¤¢¤ëÉ÷ËÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ê¤É¡¢º£¸å¤âÉý¹¤¤³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£