¡Ø¤Ð¤Ã¤É¤¬¡¼¤ë¡ÙÅ·Ïµ·²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯É½»æ²ò¶Ø¡¡·×96¥Ú¡¼¥¸¡õ130¥«¥Ã¥ÈÄ¶¤Î¼Ì¿¿¼ýÏ¿
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ð¤Ã¤É¤¬¡¼¤ë¡Ù¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥4¿Í¡ÊµÌ°Éºé¡¢²ÖµÜ½éÆà¡¢¾¾²¬ÈþÎ¤¡¢²Ö°æÈþ½Õ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥é¥½¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Å·Ïµ·²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÉ½»æ¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²Ä°¦¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ªÅ·Ïµ·²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È
¡¡É½»æ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡É¤Ð¤Ã¤É¤¬¡¼¤ë¡É¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éCD¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Æ±½ñ¤ÎÀµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÅ·Ïµ·²¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯ Íë¹ìÌÄ²ç¡×¡£Íë¹ìÌÄ²ç¡Ê¤é¤¤¤´¤¦¤á¤¤¤¬¡Ë¤Ï²Í¶õ¤Î»Í»ú½Ï¸ì¤Ç¡¢Å·Ïµ·²¤ÎÀª¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡9·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÅ·Ïµ·²¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKING OF EVIL¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥é¥½¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ëCD¤È½ñÀÒ¤ÎÆ±ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¹ç·×90¥Ú¡¼¥¸Ä¶¡¢130¥«¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Å·Ïµ·²¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯ Íë¹ìÌÄ²ç
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§96¥Ú¡¼¥¸
²Á³Ê¡§2200±ß¡Ê¡ÜÀÇ¡Ë
½ÐÈÇ¼Ò¡§¹ÖÃÌ¼Ò
