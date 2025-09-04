¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¤Î°õ¾ÝÅª¥·¡¼¥ó¤â¡Ä¾¾Â¼ËÌÅÍ¼ç±é¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó¸ø³«
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¼ç±é¤¹¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡Ê10·î10Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¤Î¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶ºî¤ò»×¤ï¤»¤ë¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹
¡¡º£ºî¤Ï¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·³¤À¿»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ07Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡×¤Î¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤ä¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ö´¶ÅÅ¡×¡ÖKICK BACK¡×¡¢À±Ìî¸»¡ÖÁÏÂ¤¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò´ÆÆÄ¤·¡¢±ÇÁü´ÆÆÄ¡¦¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¼ã¤¯¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë±ü»³Í³Ç·»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡1991Ç¯¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤Î¸ÉÆÈ¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿µ®¼ù¡Ê¾åÅÄÍªÅÍ¡Ë¤ÈÌÀÎ¤¡ÊÇò»³Çµ°¦¡Ë¡£1997Ç¯¡¢¼ï»ÒÅç¤Ç¤Î¤É¤³¤«¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º²á¤´¤¹µ®¼ù¡ÊÀÄÌÚÍ®¡Ë¤È¡¢µ®¼ù¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë²ÖÉÄ¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤Î¹â¹»À¸³è¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2009Ç¯¡¢¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤é¤º¡¢Åìµþ¤ÇÊÄ¤¸¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¤È¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤È¤È¤â¤ËÆü¾ï¤òÀ¸¤¤ëÌÀÎ¤¡Ê¹âÈª½¼´õ¡Ë¡£18Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò¡¢°Û¤Ê¤ëÂ®¤µ¤ÇÊâ¤¤¤¿2¿Í¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿11ÅÀ¤¬°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤É¤³¤«¤¤¤Ä¤â±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ëÌÀÎ¤¤Î»Ñ¤ä¡¢ºù¤¬Éñ¤¤»¶¤ëÃæ¤ÇÆ§ÀÚ¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤¿¤º¤àµ®¼ù¤Î»Ñ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ëþ³«¤Îºù¤ÎÁ°¤Ç¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò¿á¤¯ÍÄ¤¤2¿Í¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥·¡¼¥ó¡¢Åà¤¨¤ëÅß¤ÎÆÊÌÚ¡¦´ä½®±Ø¤Ç¤Î2¿Í¤ÎºÆ²ñ¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¼ï»ÒÅç¤Ç¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¸«¾å¤²¤ë²ÖÉÄ¤Èµ®¼ù¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤¹¤ë²ÖÉÄ¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µ®¼ù¤È²Ê³Ø´Û¤Î´ÛÄ¹¡¦¾®Àî¡ÊµÈ²¬½¨Î´¡Ë¤¬ÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤ä¡¢²ÖÉÄ¤Î»Ð¡¦ÈþÄ»¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤ÈÌÀÎ¤¤¬ºù¤Î²¼¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡¢¼Â¼ÌÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¡¼¥ó¤âÅþÃå¡£Ã¸¤¯¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¡¢¿´²¹¤Þ¤ëËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
