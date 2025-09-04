À¾Ìî¼·À¥¡Ê31¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤ËÉ×¡¦»³ÅÄÍµµ®¡Ê34¡Ë¤¬È¿±þ¡Ö¤³¤ÎÉ×ÉØ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¿ä¤»¤ë¡×¡ÖÍµµ®¤¯¤ó¤¬¤¤¤¤¤Í¡ª¤·¤Æ¤ÆÂº¤¤¡×¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¡Ê31¡Ë¤¬3Æü¡¢Instagram¤ÇºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¡Ê34¡Ë¤¬¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ÅÄÍµµ®¤¬È¿±þ¤·¤¿À¾Ìî¼·À¥¤Î¼Ì¿¿¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2024Ç¯3·î¤Ë»³ÅÄ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿À¾Ìî¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ê24¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¾¯Ç¯¤È¸¤¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÈ¿±þ¤·¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3Æü¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹´ÛÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ç¡¼¥á¡×¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¡Ø¥Ó¡¼¥É¥¥¥·¥ç¡¼¥á¡Ù¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ²Ú¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡¢»³ÅÄ¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢¡Ö²¿¤«¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¤Û¤ó¤È²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÍµµ®¤¯¤ó¤¬¤¤¤¤¤Í¡ª¤·¤Æ¤ÆÂº¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÉ×ÉØ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¿ä¤»¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë