¡ÈÎø¿Í¤È¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÉÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡¢2¿ÍÊ¬¤Î¡Ö¤ª¤½¤íÊÛÅö¡×¸ø³«
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬¡¢4Æü¤ÎÁáÄ«¤ËInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢2¿ÍÊ¬¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎø¿Í¤È¤¯¤Ä¤í¤°¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î»Ñ&¡Ö¤ª¤½¤íÊÛÅö¡×
¡¡13ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤È9ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¡£2024Ç¯6·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¸òºÝÁê¼ê¡¦»°¹¬½¨Ì¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤ò¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢YouTube¤Ç¤Ï°ì½ï¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÆ°²è¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿ÍÊ¬¤Î¡Ö¤ª¤½¤íÊÛÅö¡×¸ø³«
¡¡4Æü¤Ï¡¢Ä¹½÷¡¦è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï»°¹¬¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë2¤Ä¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ª¤½¤íÊÛÅö¡¡¤¤ç¤¦¤â¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ä¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¶Ì»Ò¾Æ¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë