ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê8¿Í¤¬ÈÖÁÈ¤Î³Àº¬±Û¤¨½¸·ë¡ª¡Ö¤ª¤ÏÄ«¡×¤Ï¤¸¤á¾ðÊóÈÖÁÈ¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë´ë²è¡É»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡¡ÚABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥·¥ç¥¹¥¯¡¼¥×¡Û¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªPRÉô°÷¤ÎÀÐD¤Ç¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢½©¤Î¿·³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤´²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«ÆüÅÚÍËÆü¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹½ËÆüÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢9·î¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃ´ÅöÈÖÁÈ¤Î¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡8·îËö¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë´ë²è¡É¤ò³Æ¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡8·îË¿Æü¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´äËÜ·×²ð¥¢¥Ê¡¢ËÌÂ¼¿¿Ê¿¥¢¥Ê¡¢²£»³ÂÀ°ì¥¢¥Ê¡¢¸ÅÀî¾»´õ¥¢¥Ê¡¢¾®À¾Î¦ÅÍ¥¢¥Ê¡¢ÏÉÈøÀé¿Ò¥¢¥Ê¡¢Ê¡¸Í¤¢¤ä¥¢¥Ê¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÌÌ»Ñ¤ÎÊ¡°æ¼£¿Í¥¢¥Ê¤Î8¿Í¡£Ê¡°æ¥¢¥Ê¤ÏÊÌ¤Î¤ª»Å»ö¤ÇÅÔ¹ç¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÌÌ¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÈÖÁÈ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¤³¤ì¤Û¤É½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÄÁ¤·¤¤¤³¤È¡ª»£±ÆÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤âÁ´°÷¤Ç²á¤´¤¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¡ÊÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡Ë¡£¼Â¤Ï¡¢»£±ÆÆü¤Ï²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå´ü´ÖÃæ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¡¢Á´°÷¤¬¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Ê¤É¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë´ë²è¡É¤ÎVTR¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡9·î¤«¤é¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«ÆüÅÚÍËÆü¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹½ËÆüÈÇ¡×¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡¡¢§¼¹É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÀÐD¡ÄABC¥Æ¥ì¥Ó¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿PRÉô°÷¡£¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ»£±Æ¤ÎÎ©¤Á¤¢¤¤¤Ë¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µ¢Âð¸å½Ï¿ç¤Ç¤·¤¿¡£