¡¡4Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á148±ßÂæÁ°È¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ36Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á148±ß37¡Á38Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï21Á¬±ß¹â¥æ¡¼¥í°Â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á172±ß84¡Á88Á¬¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î·Êµ¤¸ºÂ®¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬9·î¤Ë¤âÍø²¼¤²¤¹¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹½Ì¾®¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥É¥ëÇä¤ê±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë8·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤ò¹µ¤¨¡¢ÍÍ»Ò¸«¥à¡¼¥É¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄì·ø¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àè¹Ô¤¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£