¡ÈºÇ¹â¤Î½Ï½÷¡ÉÂôÃÏÍ¥²Â¡Ê50¡Ë¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¶¯Îõ¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤ÇºÇ¾åµé¤ËÈþ¤·¤¤¡×
¡¡¡ÈºÇ¹â¤Î½Ï½÷¡É¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥é¥É¥ë¡¦ÂôÃÏÍ¥²Â¡Ê50¡Ë¤¬¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¶¯Îõ¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤ÇºÇ¾åµé¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¶¡¦¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ª¡ª¥«¥Ã¥±¡¼¤Í¤¨°¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂôÃÏÍ¥²Â¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ä¡ÈÀ¸ÃåÂØ¤¨¡ÉÆ°²è
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÂôÃÏ¡£¡ÈºÇÇ¯Ä¹¥°¥é¥É¥ë¡É¤ä¡¢Ç¯Îð¤È¥Ð¥¹¥È¤Î¡Èµ¬³Ê³°¤ÎÆóÅáÎ®¡É¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢2024Ç¯10·î11Æü¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¢¥â¡¼¥ì¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡1·î7Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯¤â¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÂç¿Í¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¼¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤ä¡¢ÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¤Î¡ÈÀ¸ÃåÂØ¤¨¡ÉÆ°²è¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡3Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö½ë¤µ¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¶¯Îõ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤ÎÏ¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Äü¤á¤Ê¤¤ÎÏ¤È»÷¤Æ¤ë¡£»ä¤â»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤·¤Ö¤È¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Ë¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶¯Îõ¥»¥¯¥·¡¼¡ª¡×¡ÖÂ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÍ¥²Â¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë