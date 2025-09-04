LAÊüÁ÷ÀÊ¡¢»×¤ï¤ºÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¡¡ÖÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡Ä¡×ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤âÂÇ¤Ä¸½¼Â
Å¨ÃÏ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤â¥Á¡¼¥à¤Ï0-3¤Ç2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÀèÈ¯ÅÐÈÄÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êµÞî±¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¥Ï¥óÅê¼ê¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î2°ÂÂÇ¤Ë¡¢ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÃæ¡¢1¿Íµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï2ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²óÀèÆ¬¤«¤é¡¢±¦ÏÓ¥Ð¥í¡¼¥º¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò±¦Ãæ´Ö¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢ÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å»Íµå¤Ê¤É¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤ï¤º¤«5°ÂÂÇ¤Ç´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ËÊ£¿ô¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡¢³±¤ÈÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ë¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤ÇÅÐÈÄ¤ò²óÈò¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ë¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¼Â¶·ÀÊ¤â¶Ã¤¡£¼Â¶·¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¤Þ¤¿Ä¹ÂÇ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£4°ÂÂÇÁ´¤Æ¤¬Ä¹ÂÇ¤Ç¤¹¡£É÷¼Ù¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë