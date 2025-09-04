2028Ç¯¤ÎiPhone¡¢¥¿¥ó¥Ç¥àOLED¤Ç²èÌÌ¤¬¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¡©
2028Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¤ÎiPhone¤Ë¡¢iPad Pro¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¿¥ó¥Ç¥àOLED¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPad Pro¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¿¥ó¥Ç¥àOLED¤È¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÍµ¡ELÈ¯¸÷ÁØ¤òÀÑÁØ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎiPhone¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃ±ÁØ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢µ±ÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢Ä¹¼÷Ì¿²½¡¢ÅÅÎÏ¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏiPhone¤Ø¤Î¥¿¥ó¥Ç¥àOLED¤ÎºÎÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï2028Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎiPhone¤Ø¤ÎÅëºÜ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ó¥Ç¥àOLED¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñLG¤Ï¡¢À¸»ºÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ËÅê»ñ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ó¥Ç¥àOLED¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñHonor¤Î¡ÖMagic6 RSR Porsche Design¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£iPhone¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬iPad Pro¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Source: Dealsite.co.kr via MacRumors
The post 2028Ç¯¤ÎiPhone¡¢¥¿¥ó¥Ç¥àOLED¤Ç²èÌÌ¤¬¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¡© appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.