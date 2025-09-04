µÀ±àÄÔÍø¤«¤é½Ü¤Î·ª¤È3¼ï¤ÎËõÃã¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¶Å½Ì¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÖÇ»¸üËõÃã¤È·ª¤Î¥·¥ç¥³¥é¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤¬È¯Çä
µÀ±àÄÔÍø¤«¤é¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢½Ü¤Î·ª¤È3¼ïÎà¤ÎËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢½Â¤ß¤È´Å¤ß¤¬¶Å½Ì¤·¤¿¡ØÇ»¸üËõÃã¤È·ª¤Î¥·¥ç¥³¥é¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³«È¯¤Ë2Ç¯¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦ ¡ØÇ»¸üËõÃã¤È·ª¤Î¥·¥ç¥³¥é¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¡£30¾¦ÉÊ°Ê¾å¤ÎËõÃã¤ò¼è¤ê°·¤¦¡ÖµÀ±àÄÔÍø¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖÅ¦¤ßÃãÍÕ¤À¤±¤òÀÐ±±¤ÇÈÔ¤¤¤¿¼«Ëý¤ÎËõÃã¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÁÏ¶È°ÊÍè 165Ç¯¤«¤±¤ÆËá¤¾å¤²¤¿ ¡Ö¹çÁÈ¡Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ë¡×µ»½Ñ¤Ç¡¢´Å¤ßË¤«¤Ê2¼ï¤Î·ª¤ËºÇ¤âÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡È3¼ï¤ÎËõÃã¡É¤ò¸·Áª¡£¤Ò¤È¤¯¤Á¤ÎÃæ¤Ç½Â¤ß¤«¤é´Å¤ß¤Ø¤È°Ü¤í¤¦ ¡È²«¶âÈæ¡É ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬Å·¸õ¡¦¼¾ÅÙ¡¦¼¼²¹¤ò¸«¶Ë¤á¡¢ËõÃã¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤¹ºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÀ½Ë¡¡¦Ãê½Ð²¹ÅÙ¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ê¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¤Î¿¼¤Þ¤ê¤ò»×¤ï¤»¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ØÇ»¸üËõÃã¤È·ª¤Î¥·¥ç¥³¥é¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¤Ï¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¸ÂÄê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Î¤³¤È¡£²Á³Ê¤Ï5,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£