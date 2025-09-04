¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ð¤Ã¤É¤¬¡¼¤ë¡×Å·Ïµ·²¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯É½»æ¥«¥Ã¥È¡¦¥¿¥¤¥È¥ë²ò¶Ø¡ÚÍë¹ìÌÄ²ç¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/04¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ð¤Ã¤É¤¬¡¼¤ë¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¡¦µÌ°Éºé¡¢²ÖµÜ½éÆà¡¢¾¾²¬ÈþÎ¤¡¢²Ö°æÈþ½Õ¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥é¥½¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÅ·Ïµ·²¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¡ÖÅ·Ïµ·²¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯ Íë¹ìÌÄ²ç¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¿9·î24ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢É½»æ¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤À¼Í¥¡¢¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤«¤é¤Û¤Ã¤½¤êÆó¤ÎÏÓ¡õÈþÈ©µ±¤¯
É½»æ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡È¤Ð¤Ã¤É¤¬¡¼¤ë¡É¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¡£CD¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÈÍë¹ìÌÄ²ç¡É¡Ê¤é¤¤¤´¤¦¤á¤¤¤¬¡Ë¤Ï²Í¶õ¤Î»Í»ú½Ï¸ì¤Ç¡¢Å·Ïµ·²¤ÎÀª¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
È¯ÇäÆü9·î24Æü¤ÏÅ·Ïµ·²¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖKING OF EVIL¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥é¥½¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ëCD¤È½ñÀÒ¤ÎÆ±ÆüÈ¯Çä¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¹ç·×90¥Ú¡¼¥¸Ä¶¡¢130¥«¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ð¤Ã¤É¤¬¡¼¤ë¡×¤ÏËè½µÅÚÍË¤Î25»þ00Ê¬¤«¤é¡¢TOKYO MX¡¢BS11¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£¤Þ¤¿ÊüÁ÷Æü¤Î24»þ00Ê¬¤«¤é¤ÏAmazon Prime Video¡¢U-NEXT¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Û¤«¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈ¤ËÀè¶î¤±¤ÆºÇ¿·ÏÃ¤¬°ìÀÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å·Ïµ·²¤Ï11·î25Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤âÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤À¼Í¥¡¢¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤«¤é¤Û¤Ã¤½¤êÆó¤ÎÏÓ¡õÈþÈ©µ±¤¯
¢¡Å·Ïµ·²¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯É½»æ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë²ò¶Ø
É½»æ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡È¤Ð¤Ã¤É¤¬¡¼¤ë¡É¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¡£CD¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¤Ð¤Ã¤É¤¬¡¼¤ë¡×Å·Ïµ·²¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡ÖÍë¹ìÌÄ²ç¡×
È¯ÇäÆü9·î24Æü¤ÏÅ·Ïµ·²¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖKING OF EVIL¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥é¥½¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ëCD¤È½ñÀÒ¤ÎÆ±ÆüÈ¯Çä¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¹ç·×90¥Ú¡¼¥¸Ä¶¡¢130¥«¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ð¤Ã¤É¤¬¡¼¤ë¡×¤ÏËè½µÅÚÍË¤Î25»þ00Ê¬¤«¤é¡¢TOKYO MX¡¢BS11¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£¤Þ¤¿ÊüÁ÷Æü¤Î24»þ00Ê¬¤«¤é¤ÏAmazon Prime Video¡¢U-NEXT¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Û¤«¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈ¤ËÀè¶î¤±¤ÆºÇ¿·ÏÃ¤¬°ìÀÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å·Ïµ·²¤Ï11·î25Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤âÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û