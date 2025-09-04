BLACKPINK¥ê¥µ¡¢¥É¥ó¥¹ßÎ× ¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¥Á¥é¸«¤»¥¹¥¦¥§¥Ã¥È»Ñ¤Ë¡ÖÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/04¡ÛBLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤Î¥ê¥µ¡ÊLISA¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤Ç´Ñ¸÷¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBLACKPINK¥ê¥µ¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¥Á¥é¸«¤»¥¹¥¦¥§¥Ã¥È»Ñ
¥ê¥µ¤Ï¡ÖSome sleepless nights¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤òË¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¾å²¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢¥Á¥é¥ê¤È¸«¤¨¤ë¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¤Ç¥ê¥µ¤é¤·¤¤¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡ª¡©¡×¡ÖÉáÃÊ¤Î»Ñ¤¬ÎÉ¤¤¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÆü¾ïÅª¤Ç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBLACKPINK¥ê¥µ¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¥Á¥é¸«¤»¥¹¥¦¥§¥Ã¥È»Ñ
¢¡BLACKPINK¥ê¥µ¡¢¥É¥ó¥¤Ë¹ßÎ×
¥ê¥µ¤Ï¡ÖSome sleepless nights¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤òË¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¾å²¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢¥Á¥é¥ê¤È¸«¤¨¤ë¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¤Ç¥ê¥µ¤é¤·¤¤¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡ª¡©¡×¡ÖÉáÃÊ¤Î»Ñ¤¬ÎÉ¤¤¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÆü¾ïÅª¤Ç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û