¡ÚGU¥ï¥ó¥Ô¡Û¤¬Ãå²ó¤·ÎÏ100ÅÀーーー¥Ã¡ª Âç¿Í¤¬ÁÀ¤¤¤¿¤¤♡¡ÖÍ¥½¨¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¥»¥Ã¥È¤Ç¤âÊÌ¡¹¤Ç¤âÃå²ó¤»¤ëÍ¥½¨¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤ÇÈ¯¸«¡ª ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤È¥Ó¥¹¥Á¥§¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ë¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤¹¤ë¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¾åÉÊ¤Ê¿§Å¸³«¤âÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡£
¥·¥ã¥ì¸«¤¨¥³ー¥Ç¤¬Â¨´°À®¡ª¡© Í¥½¨¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à
¡ÚGU¡Û¡Ö2¥Ôー¥¹¥Ó¥¹¥Á¥§¥»¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ê¥Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤È¥Õ¥§¥¶ー¥Ó¥¹¥Á¥§¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥»¥Ã¥È¤ÇÃå¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¤·¡¢Ë»¤·¤¤Âç¿Í½÷À¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤È¥Ó¥¹¥Á¥§¤ÏÃ±ÂÎ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥°¥ìー¤Î¤Û¤«¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤½¤¦¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥Ó¥¹¥Á¥§¤ÎÃ±ÂÎ»È¤¤¤Ç¥³ー¥Ç¤ÎÁ¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿ÌÓÂ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥§¥¶ー¥Ó¥¹¥Á¥§¤Ï¡¢ÇòT ¡ß ¥¸ー¥ó¥º¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥àー¥É¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£°ú¤Äù¤á¥«¥éー¤Î¹õ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¹¤È´¤±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥º¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¥¸ー¥ó¥º¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤Ê¤ì¥³ー¥Ç¤Ë¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M