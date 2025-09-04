ÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤Ç½Ð±é±Ç²è¤ò¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤·¤¿¥Ó¥ë¡¦¥Þ¡¼¥ì¥¤¡¢´ÆÆÄ¤¬ÄÀÌÛ¤òÇË¤ë
¡¡±Ç²è¡ØBeing Mortal¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¥Ó¥ë¡¦¥Þ¡¼¥ì¥¤¡£Æ±ºî¤Ï¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªÂ¢Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¼¥í¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢Æ±ºî¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥¢¥¸¥º¡¦¥¢¥ó¥µ¥ê¤¬¡¢ÄÀÌÛ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ô¡¹¤Î¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤Ë½Ð±é¡Ö¥Ó¥ë¡¦¥Þ¡¼¥ì¥¤¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¥¢¥¸¥º¤ÏThe Hollywood Reporter¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¥Ó¥ë¤Ï¡ÖØÞØ¬¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ÎºîÉÊ¤ÏÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ó¥ë¤Ï2022Ç¯4·î¡¢¼ã¤¤½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤ò¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¡¢10Ëü¥É¥ëÄ¶¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ÇÏÂ²ò¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ó¥ë¤Ï¾®Æ»¶ñ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç½÷À¤Î¾å¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ë¡¢¥¥¹¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£½÷À¤«¤é¤Î¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ËÆâÉôÄ´ºº¤¬Æþ¤ê¡¢Æ±ºî¤ÏÌµ´ü¸ÂÀ©ºîÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿The New York Times¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Ó¥ë¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¿¨¤ì¡Ö´Ý¾Æ¤¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤ÈÏÂ²ò¤¹¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö³Î¤«¤Ë·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£²Ä¾Ð¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¿Í¤È¥¥¹¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¤Ïº£¤â²Ä¾Ð¤·¤¯»×¤¨¤ë¡×¤ÈÊÛ²ò¤·¡¢¤³¤Î·ï¤«¤é¡Ö³Ø¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Ï·¸¤¤Ë¤â¿·¤·¤¤·Ý¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢±Ç²è¤¬¤ªÂ¢Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤Æ»´¤á¤Ê¤ó¤À¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥¸¥º¤Ï¡¢»£±ÆÃæ»ß¤Ç¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ë¥»¥¹¡¦¥í¡¼¥²¥ó¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢¿·ºî¤òÂÇ¿Ç¡£´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë¡ØGood Fortune¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¥»¥¹¤È¥¢¥¸¥º¡¢¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥ô¥¹¡¢¥¥¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡¢¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥ª¡¼¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢Á±°Õ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤Å·»È¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡Ê¥¥¢¥Ì¡Ë¤¬¡¢¶ìÏ«¿Í¥®¥°¥ï¡¼¥«¡¼¡Ê¥¢¥¸¥º¡Ë¤ÈÍµÊ¡¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¡Ê¥»¥¹¡Ë¤ÎÀ¸³è¤Ë´³¾Ä¤¹¤ëÊª¸ì¡£Æ±ºî¤Ï¡¢9·î6Æü¤Ë¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢10·î¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
