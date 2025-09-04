¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¦¼¼¥Þ¥Ã¥¿¡¦¥ë¥¤¡¼¥»²¦½÷¤ÈÊÆ¿Í¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÉÁ¤¯NetflixÈÖÁÈ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«
¡¡2024Ç¯8·î¤Ë¡¢À¤´Ö¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢µó¼°¤·¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¦¼¼¤Î¥Þ¥Ã¥¿¡¦¥ë¥¤¡¼¥»²¦½÷¤È¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤ÎÃËÀ¥Ç¥å¥ì¥¯¡¦¥Ù¥ì¥Ã¥È¡£2¿Í¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿NetflixÈÖÁÈ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØRebel Royals¡§An Unlikely Love Story¡Ê¸¶Âê¡Ë¡ÙÍ½¹ð
¡¡¥Þ¥Ã¥¿¡¦¥ë¥¤¡¼¥»²¦½÷¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¹ñ²¦¥Ï¡¼¥é¥ë5À¤¤È¥½¥Ë¥¢²¦ÈÞ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢²¦°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤Ï¡¢Äï¤Î¥Û¡¼¥³¥ó²¦ÂÀ»Ò¤È¤½¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¤Ë¼¡¤°Âè4°Ì¡£¼«¿È¤Ë¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅ·»È¤È¸ò¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¹»¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¥Ç¥å¥ì¥¯¤Ï¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤Ë¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Á¥ã¥ë¥¬¥¤¥É¡õ¥Ò¡¼¥é¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¤ä¥Ë¡¼¥Ê¡¦¥É¥Ö¥ì¥Õ¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥À¡¼¡¦¥Ó¡¼¥¯¤é¥»¥ì¥Ö¤Î»Ù»ý¼Ô¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¡£2¿Í¤Ï2019Ç¯¤Ë¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¡¢2022Ç¯¤Ëº§Ìó¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¹ñÆâ¤ÇÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¡¢²¦½÷¤ÏÆ±Ç¯11·î¤Ë¸øÌ³¤«¤éÂà¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¡¢¤¢¤ëÆÃÄê¤ÎÀ¸¤Êý¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¥Þ¥Ã¥¿¡¦¥ë¥¤¡¼¥»²¦½÷¤¬¡¢¥Ç¥å¥ì¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÈ¿±þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²¦¼¼¤Ï¤È¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ÎÃË¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¡£²æ¡¹¤Î²¦½÷¤òÃ¥¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈà¤Ï¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤Ï²¦¼¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ´í¸±¤À¡¢»ä¤ÏÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ç¥å¥ì¥¯¤â¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¹ñ²¦É×ºÊ¤Ë¡Ö¤¸¤í¤¸¤í¸«¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²¦Â²¤È½é¤á¤Æ·ëº§¤¹¤ë¹õ¿ÍÃËÀ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤½¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÃË¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Netflix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ØRebel Royals¡§An Unlikely Love Story¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¿¥¤¥¬¡¼¥¥ó¥°¡§¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¸×¤è¤ê¶¯¼Ô¡©¡ª¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Á¥ã¥¤¥¯¥ê¥ó¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¡£¹ñ²¦É×ºÊ¤ä¥Û¡¼¥³¥ó¹ÄÂÀ»Ò¤é¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¦¼¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½ÐÀÊ¤·¡¢¿ôÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿·ëº§¼°¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ä¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÆ³¤¤òµá¤á¤ëÆó¿Í¤Î»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍò¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÍÍ»Ò¤òÄÉ¤¦¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ØRebel Royals¡§An Unlikely Love Story ¡Ù¤Ï9·î16Æü¡¢Netflix¤ÇÀ¤³¦¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖNetflix¡×YouTube
