¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊÎïºÚ»á¤¬¸ì¤ë¡ª±¿Æ°¤»¤º·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¡¢·ìÅüÃÍÂÐºö¤Î¿·½¬´·¡§¡Ö3¤Ä¤ÎÈ¿¼Í¶è¤ò²¡¤¹¤À¤±¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊÎïºÚ»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡ÚÅüÇ¢ÉÂ¡Û±¿Æ°¤·¤Ê¤¤¤Ç·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ëÊýË¡¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ä¡¢¿©»öÀ©¸Â¤Î·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤À¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ä·ìÅüÃÍ¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò²¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿ôÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£¿ôÃÍ¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¯À¼¤ä¡Ö¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¼ÂÁ©¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢ç¹Â¡¡¦¹Ã¾õÁ£¡¦Éû¿Õ¤Î3¤Ä¤ÎÈ¿¼Í¶è¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£²¡¤¹°ÌÃÖ¤ä»Ø¤Î»È¤¤Êý¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Î½ÅÍ×À¡¢´Å¤¤°û¤ßÊª¤¬¤Ê¤¼Èò¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¡£
À¸³è¤ËÌµÍý¤Ê¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¿Í¤ä¡¢·ìÅüÃÍÂÐºö¤Ç¿·¤·¤¤ÊýË¡¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ°²è¡£¶ñÂÎÅª¤Ê²¡¤·Êý¤ä²¡¤¹°ÌÃÖ¤ÎÌÜ°Â¡¢Â³¤±¤ë¥³¥Ä¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¾Ü¤·¤¯¸ì¤é¤ì¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊÎïºÚ¤Ç¤¹^_^¤¿¤Ã¤¿£·ÉÃ¡ªÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¡ª¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Î·ò¹¯Ë¡¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¡¼¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¡¼¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸µµ¤¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ù