ÉÍÌî¤Ï¤ë¤¡¢¥é¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶ÊÀ©ºî¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥ÉºÇ¶¯¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£µ´¥ê¥Ô¤·¤Æ¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉÍÌî¤Ï¤ë¤¤¬¡¢£±£°Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö£Ð£ò£å£ô£ô£é£ñ£õ£å¡¡£Â£ï£í£â¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡ÉÍÌî¤ÏºòÇ¯£´·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö£Ð£ò£é£î£ã£å£ó£ó¡¡£Ç£á£Ì¡×¤¬£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ç¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î²»³Ú»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö£Î£å£÷¡¡£Í£õ£ó£é£ã¡¡£Á£ã£ã£å£ì£å£ò£á£ô£ï£ò¡×¤ÎºÎÂò¼Ô¤Î£±ÁÈ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¶Ê¡Ö£Ð£ò£å£ô£ô£é£ñ£õ£å¡¡£Â£ï£í£â¡×¤Ï¡¢¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼»Ô¾ì¤ÇÇä¾å¥Ê¥ó¥Ð¡¼£±¤ò¸Ø¤ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¬·è¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤ÈÉÍÌî¤¬»ý¤Ä¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿²Î»ì¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤òÍÑ¤¤¤¿¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÌî¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿£Ì£ï£ö£å¡¡£Ì£é£î£å£ò¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºî»ì¥Î¡¼¥È¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Á¥ï¡¼¥É¤ò¤Û¤ÜÁ´¤Æ»È¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥ó¥ÉºÇ¶¯¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Çµ´¥ê¥Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£