ÀæÀîÂÙ²Ì¡Ö£±£°£°ÅÀ¡£¤³¤ó¤Ê¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡¡º£µ¨½é¤Î¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¢£²ÅÙ¤Î£³Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤È¹¥Ä´
¢¡ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥í¥Ô¥¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡Âè£±Æü¡Ê£´Æü¡¢»³Íü¡¦ÉÙ»Îºù£Ã£Ã¡á£·£´£²£´¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£°¡Ë
¡¡Âè£±¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ä¥¢¡¼£µ¾¡¤ÎÀæÀîÂÙ²Ì¡Ê¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¤¬£²ÅÙ¤Î£³Ï¢Â³¤ò´Þ¤à£¶¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¤Î£µ¥¢¥ó¥À¡¼£¶£µ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£µ¨½é¤Î¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Î£±£µÈÖ¤Ï£±¥á¡¼¥È¥ë¡¢£±£¶ÈÖ¤Ï£³¥á¡¼¥È¥ë¤Ë´ó¤»¡¢£±£·ÈÖ¤Ï£µ¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤Æ£³Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£Âè£±ÂÇ¤òº¸¤Ë¶Ê¤²¤Æ½é¥Ü¥®¡¼¤òÂÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢£µÈÖ¤Ï£³¥á¡¼¥È¥ë¡¢£¶ÈÖ¤Ï£´¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤Î¥¨¥Ã¥¸¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤Ç·è¤á¡¢£³Ï¢Â³¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼£·£°¤Ç¤Ï¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£·£´£²£´¥ä¡¼¥É¤Îµ÷Î¥¡¢¹Å¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥¹¡É¤Ç£¶£µ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ö£±£°£°ÅÀ¡£¤³¤Î¥¿¥Õ¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¤³¤ó¤Ê¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤Î£Ó£á£î£ó£á£î¡¦£Ë£Â£Ã¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¤Ï¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÆü¤Ë£·£²¤È¿¤Ð¤»¤º¡¢£µ°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£½µ¤«¤éÁ´¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¤ò£µ¥°¥é¥à·Ú¤¯¤·¡¢½À¤é¤«¤¤¥¿¥¤¥×¤ËÊÑ¹¹¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤ÆÎÏ¤ó¤Ç¤âº¸¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¥·¥ã¥Õ¥È¤òÁÀ¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬¥¥ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£¶·î¤Îº£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼Âè£²Àï¡¢£Â£Í£×ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¿¹¥Ó¥ëÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¸½ºß¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¤ÏÌó£´£¶£°£¶Ëü±ß¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï£±°Ì¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¡Ê¤·¤ç¤¦¤²¤ó¤¸¡¦¤¿¤Ä¤Î¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ÈÌó£²£´£°£°Ëü±ßº¹¤Î£¶°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£º£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â£²£²£°£°Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÆùÇö¤¹¤ë¡£ÀæÀî¤Ï¡ÖÌÀÆü¤â¤³¤Î¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èº£µ¨£²¾¡ÌÜ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£