¡ÚÎä¤¿¤¤ÌÍ¥°¥ë¥á¡Û»Ä½ëÂ³¤¯Ãæ¤À¤«¤é¤³¤½¿©¤Ù¤¿¤¤¡ÈÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¡É ºÌ¤êË¤«¤Ç¸ýÅö¤¿¤ê¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡ª¡ÊÀÅ²¬¡Ë
9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¡¢¡Ö¿©Íß¤¬Ê¨¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬Îä¤¿¤¤¥°¥ë¥á¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤ÎÎä¤ä¤·¥éー¥á¥ó¤ä¡¢¤½¤¦¤á¤óÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¡¢½ë¤¤Æü¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Ò¤ó¤ä¤ê¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÄËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢Îä¤¿¤¤ÌÍ¥°¥ë¥á¤¬¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¿©ºà¤ò»È¤¤¸«¤¿ÌÜ¤âºÌ¤êË¤«¤Ç¸ýÅö¤¿¤ê¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ÊÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯½ë¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¤ÏÆÃ¤ËÇä¤ì¹Ô¤¤â¹¥Ä´¤Ê¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡Ö·ë¹½¤ß¤ó¤Ê½ë¤¤¤«¤é¤«¤Ê¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤ÍÃíÊ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ê¥·¥§¥Õ¡Ë
¡Ö(ÃíÊ¸)Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¤½¤ì(ÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿)¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤ ¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡×
ÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡Ä¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤¹¤´¤¯½ë¤¤¤Î¤ÇÎä¤¿¤¤¥Ñ¥¹¥¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹Îä¤¿¤¤¤Î¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡Öevery.LIFE¡×¤Ï¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¿Íµ¤¤ÎÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿Å¹¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÀÅ²¬Ž¥¾ÆÄÅ»ÔÀ¾¾®Àî¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ªÈ¤¥Ó¥¹¥È¥í¥Ïー¥Ö¥¬ー¥Ç¥ó¡×¡£Å¹¤ÏÀî±è¤¤¤Ë·ú¤Á¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤¬¿á¤È´¤±¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎÅ¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï·¤¤òÃ¦¤¤¤ÇÆþ¤ê¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤Ï·¡¤ê¤´¤¿¤Ä¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥Õ¤Î¡¢ºÊ¤Î¼Â²È¤¬ÇÀ²È¤Î¤¿¤á¤½¤³¤ÇºÎ¤ì¤¿ÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¥Ô¥¶¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¤³¤Á¤éÅ¹¤Ç½ë¤¤»þµ¨¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¡×¡£ËèÆü3¼ïÎà¤ÎÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¤¬¥á¥Ë¥åー¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ïー¥Ö¥¬ー¥Ç¥ó ¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¡¡ã·Æ£ Í´²ð¡Ë
¡Ö¤³¤È¤·½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢6·î°Ì¤«¤éÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿»Ï¤á¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¡¢¤è¤¯¤ß¤ó¤Ê½ë¤¤¤Î¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¤æ¤Ç¤¿ÌÍ¤òÁÇÁá¤¯É¹¿å¤ÇÎä¤ä¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï¤ä¤äÂÀ¤á¤Î1.9mm¡£
¡Ê¥Ïー¥Ö¥¬ー¥Ç¥ó ¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¡¡ã·Æ£ Í´²ð¡Ë
¡Ö¥³¥·¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÂÀ¤¤Êý¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÂÀ¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
ºÇ½é¤Ëºî¤ë¤Î¤Ï¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤ÎÎäÀ½¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿～¥µー¥â¥óÅº¤¨～¡×¡£Îä¤ä¤·¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤ËÀ¸¥¯¥êー¥à¤ÈÌÀÂÀ»Ò¤ò¤«¤é¤á¡¢¥Þ¥ê¥Í¤·¤¿¥µー¥â¥ó¤ä¥¹¥×¥é¥¦¥È¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤Æ´°À®¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤Î¥¢¥ì¤¬¤¤¤¤¤è²¶¹¥¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¡×
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤á¤Ã¤¿¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¤±¤É¤ª¤¤¤·¤¤¡×
Îä¤¿¤¯¥³¥·¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¥×¥Á¥×¥Á¤È¤·¤¿ÌÀÂÀ»Ò¤¬Íí¤ó¤Ç¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎµÒ¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥µー¥â¥ó¤È»ÞÆ¦¤ÎÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¡×¡£³ÑÀÚ¤ê¤Î¥µー¥â¥ó¤È»ÞÆ¦¤ò¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤·¤ç¤¦Ìý¤ä¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ê¤ÉÏÂ¤¨¡¢¤½¤ì¤òÎä¤¿¤¤¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤è¤¯Íí¤á¥¹¥×¥é¥¦¥È¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¥È¥Þ¥È¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬À¨¤¯¤¬¤Ã¤Ä¤ê¸ú¤¤¤Æ¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤²á¤®¤Æ¡¢1Ç¯Ãæ¥á¥Ë¥åー¤Ë¤¢¤ëÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¤â¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÀ¸¥Ï¥à¤ÎÎäÀ½¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¡×¡£
¡Ê¥Ïー¥Ö¥¬ー¥Ç¥ó¡¡ã·Æ£ Í´²ð¥· ¥§¥Õ¡Ë
¡ÖÀ¸¥Ï¥à¤ÎÎäÀ½¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÎäÀ½¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¤Ï¡¢Îä¤ä¤·¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤ËÍñ²«¤äÀ¸¥¯¥êー¥à¡¢¥Áー¥º¤ò¤è¤¯º®¤¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤«¤é¤âÍñ²«¤äÀ¸¥Ï¥à¤ò¾è¤»¡¢¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤È¥Áー¥º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ´°À®¡£Íñ²«¤òÊø¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥³¥¯¤â¤¢¤ê¡¢Ì´Ãæ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Âç¿Íµ¤¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é°Ê³°¤Ï¡¢9·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢½ë¤µ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢10·î¤ä11·î¤Þ¤Ç¡¢±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¤ÏÉÙ»Î»Ô¤ÎÉÙ»Î¹â¹»¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ð¥ó¥Óー¥Ë¡×¡£¤³¤Î¥Ð¥ó¥Óー¥Ë¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»Ò¤É¤âÃ£¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ12Ç¯¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Ï30¼ïÎà°Ê¾å¤â¤¢¤ë¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Ð¥ó¥Óー¥Ë ¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¡¡Ìð¸ý ½Ó²ð¤µ¤ó¡Ë
¡Ö´ðËÜ¥Ñ¥¹¥¿¤¬ËÍ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¼ïÎà¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¤¬¼«Ëý¤Î¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯½ë¤¤»þ´ü¤ËµÒ¤¬¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¤¬2¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥È¥Þ¥È¤È¥«¥Ü¥Á¥ã¥¯¥êー¥à¥¹ー¥×¤ÎÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¡×¡£¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò²Ã¤¨Îä¤ä¤·¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤È¤è¤¯º®¤¼¤½¤Î¾å¤Ë¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¥È¥Þ¥È¤È¥ª¥¯¥é¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ËÃí¤°¥«¥Ü¥Á¥ã¤ÎÎäÀ½¥¹ー¥×¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¿·´¶³Ð¤ÊÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤½¤ÎÌ£¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ð¥ó¥Óー¥Ë ¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¡¡Ìð¸ý ½Ó²ð¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥«¥Ü¥Á¥ã¥¹ー¥×¤¬´Å¤á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤È¥«¥Ü¥Á¥ã¥¹ー¥×¤Î´Å¤ß¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤òÃíÊ¸¤·¤¿µÒ¤â¡Ä¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î´Å¤¤¤Î¤È¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤È¤È¤Æ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìÉÊ¤â¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¿·´¶³Ð¤Î°ìÉÊ¡Ö¥ô¥£¥·¥½¥ïー¥º¤È¥È¥Þ¥È¥Ð¥¸¥ë¤ÎÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¡×¡£¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤ËÍí¤á¤¿Îä¤¿¤¤¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¥È¥Þ¥È¤È¥Ñ¥×¥ê¥«¤ò¤Î¤»¡¢¥Ð¥¸¥ë¥½ー¥¹¤È¥Áー¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Ë¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÎÎäÀ½¥¹ー¥×¥ô¥£¥·¥½¥ïー¥º¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ð¥ó¥Óー¥Ë ¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¡¡Ìð¸ý ½Ó²ð¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥Ð¥¸¥ë¤ÎÌ£¤È¥ô¥£¥·¥½¥ïー¥º¤Î¥¹ー¥×¤È¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¡¢¤³¤ì¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤â¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÌ£¤ËµÒ¤âÂçÀä»¿¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Î¥½ー¥¹¤Ç¥Ð¥¸¥ë¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤é¤ÎÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¤Ï9·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Äó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯Ãæ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µÒ¤â¤¤¤ë¤Û¤É¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¡¢¤³¤À¤ï¤êÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¹¥¿¤òÎä¤¿¤¯¤·¤¿¤À¤±¤È»×¤Ã¤¿¤éÂç´Ö°ã¤¤¡£1Ç¯Ãæ¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¤ò½ë¤µÂ³¤¯º£¤³¤½¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
