ÅìÂçÂ´¥³¥ó¥Ó¡¦Ìµ¿ÔÂ¢¤Î¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¡Ö¿Ô¤Ìµ¤¤»×¹Í¡×¡¿Âè18²ó(¤ä¤Þ¤®¤ï)¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ÈÆâÎØ¥Î¥ê¤Î´ÅÈþ¤Ê´Ø·¸¡Á¤ª¾Ð¤¤³¦¤ÎÆâÎØ¥Î¥ê²½¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡Á¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ë¡Èº£¡É¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±Â³¤±¤ëÅìÂçÂ´¥³¥ó¥Ó¡¦Ìµ¿ÔÂ¢
¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼ã¼ê¤ÎÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¦Ìµ¿ÔÂ¢¤Ï¡¢¥Ü¥±¤ÎÌî¿¬¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¤ä¤Þ¤®¤ï¤¬¤É¤Á¤é¤âÅìÂçÂ´¤È¤¤¤¦½¨ºÍ·Ý¿Í¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª»ö¤Îµ¯¸»¤ä¡È¤â¤·¤â¡É¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢ÅìÂçÀ¸¤é¤·¤¤¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¯¤â¤¬¾Ð¤¨¤ë¥Í¥¿¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ëÌ¡ºÍ¤Ç¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡¦¡ÖUNDER5 AWARD 2025¡×¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¼¡À¤Âå¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¤Î1ÁÈ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·½É¤ä¹â±ß»û¤Î¾®·à¾ì¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÎáÏÂ¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ï¡¢²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡©¡ÈÇä¤ì¤ë¡É¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¾Ð¤¤¤òÄÉµá¤¹¤ëÆü¡¹¤ò¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¿Ô¤Ìµ¤¤»×¹Í¡×¤Ç2¿Í¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Âè18²ó¤Ï¤ä¤Þ¤®¤ï²ó¡£
Áá¤¤¤â¤Î¤Ç¤³¤Î¥³¥é¥à¤â³«»Ï¤«¤é3¥ö·î¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤¦Æ²¡×¤µ¤ó¤È¤¤¤¦½ñÉ¾¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢Åö¥³¥é¥à¤òÉ¾¤·¤¿Ê¸¾Ï¤¬7·î¤Î¡Ö¤Ê¤ë¤Û¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤è¤ê¹ª¤ß¤ÊÊ¸¾Ï¤ÇËÍ¤é¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Öº®ÆÙ¤òÈ´¤±¡¢¿Ô¤¤»¤Ì·Ú¤ä¤«¤ÊÈôæÆ¤Ø¡½Ìµ¿ÔÂ¢¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¡Ö¿Ô¤Ìµ¤¤»×¹Í¡×´¶ÁÛ¡½¡×
½é¤á¤ÆÁ°¸åÊÔ¤ËÊ¬¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÊÔ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÆó½µÁ°¤Îµ»ö¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤³¤ìÆÉ¤ó¤Ç¤µ¤é¤ËÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤ÏÀ§ÈóÁ°ÊÔ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸ì¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆâÎØ¥Î¥ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Æü¡¹¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¾Ð¤¤¡×¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¡Ö¡»¡»¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÆâÍÆ¤ÏËèÇ¯Ìµ¿ô¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤ËM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ê¤É¤ÏÇ¯¡¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¤´Ö¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤ÏM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨(´ØÅì)¤Ï18.0%¡¢1¥¯¥é¥¹¤ËÌó5¿Í¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Ç¡¢¶µ¼¼¤Î¶ù¤Ã¤³¤Ç1¥µ¡¼¥¯¥ë¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·Á°¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¡ØºÇ°¤ä¡ª(¢¨)¡Ù¤¢¤ìÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃ¤¬ÉáÄÌ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£M-1¸«¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤ÏÄü¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ÖM-1¤ò¸«¤¿¿Í¤Ï100%³Ú¤·¤á¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤µ¤ó¤È¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤ÎÍí¤ß¤ÎÃæ¤Ç²°Éß¤µ¤ó¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È
¤µ¤é¤Ë¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢M-1·è¾¡¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤µ¤ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥Í¥¿¤ò¥â¥Î¥Þ¥Í¤·¤¿Ì¡ºÍ¤ò¥é¥Ñ¥ë¥Õ¥§¤µ¤ó¤¬½à¡¹·è¾¡¤ÇÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î¥Í¥¿¤ò¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ë¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎYouTubeÀÚ¤êÈ´¤¤Ï¡¢´û¤Ë200Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¨¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤ª¾Ð¤¤¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤â¡¢Æü¡¹ÂÈË¤¯¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤á(ËÜÅö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹)¡¢¸ÇÍÌ¾»ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦»þ´Ö¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ä16:10³«±é¤Ã¤Æ¤½¤ì¥ï¥¤¥¬¥ä(¢¨1)¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡ª¡ª¡×¤È¤«¡Ö¤¤¤Ö¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¥¿¥¤¥à(¢¨2)¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¯¤À¤ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÎÌµ¿ÔÂ¢¤Î¥é¥¤¥ÖMCÃæ¤ÎÅ´ÈÄÏÃÂê¤Ï¡¢Ìî¿¬»á¤Î¥«¥ì¡¼¤Î·ï(¢¨3)¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡Äµ´ÄÍ¥à¥½¥¦¤µ¤ó¤¬¼çºÅ¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡£ÊÑ¤Ê»þ´Ö¤Ë³«±é¤¹¤ë¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡£
¢¨2¡ÄK-PRO¤µ¤ó¤Î¼ã¼ê¥Ð¥È¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ö¤¤¤Ö¤¡×Æâ¤Î´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¡Ö¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÎÆÃµ»¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¡×°Ê³°¤Î²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¨3¡ÄÌî¿¬»á¤¬¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Î³Ú²°¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¼«¿È¤Î¥«¥ì¡¼Å¹¡Ö¥Þ¥¥ª¥«¥ê¡¼¡×¤ò»ý¤ÄËêÈø¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¥«¥ì¡¼¤ò¤ªÅ¹¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òËêÈø¤µ¤ó¤ÎX¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿·ï¡£¤â¤Á¤í¤ó°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤È¤·¤Æ¾Ã²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿å¼ÁVSÏÂ¼¼³¦·¨¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤â¾ÝÄ§Åª¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÂç³Ø¤ª¾Ð¤¤¤Î2Ç¯ÀèÇÚ¤Î´ñ¿Í¡¢ÆîµþÄ®µÜÅÂ¤Î¿å¼Á¤µ¤ó¤¬·ª¸¶¤µ¤ó¡¦Âçµ×ÊÝÈ¬²¯¤µ¤ó¡¦µí½÷¤·¤é¤¹¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥ÌÌ(¤Ï¤¤ª¤â)¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡ÖÏÂ¼¼³¦·¨¡á¿ÈÆâ¤À¤±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ý¿ÍÃ£¡×¤È°ì½³¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥ÖÆâ¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤ä¤È¤·¤¿Êª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë¹½X¤Ê¤É¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¥é¥¤¥Ö¤ÏÀ¹¶·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¿å¼Á¤µ¤ó¡ª¡ª¡ª¤¢¤ó¤¿¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ë¶½¶È¤¬°ìÈÖÆâÎØ¥Î¥ê¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡ª¡ª
¤Þ¤À°ìÅÙ¤âÃÏ²¼¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤Êý¤Ï¾¯¤·¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç²ñ¾ì¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÎØ¥Î¥ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤ÏÁ´¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
Èô¤Ó¸ò¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¡¢É¬¿Ü²½¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤»þ»öÍú½¤¡£¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¾Ð¤¤¤Ï¤â¤Ï¤äÂç½°¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÁ°Äó¤ò¶¦Í¤·¤¿¤â¤Î¤À¤±¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾Þ¥ì¡¼¥¹¤âÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¸«¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¾¯¤·Â©¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¤½¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£Á°ÊÔ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤Ï¸µÍèÆâÎØ¥Î¥êÅª¤ÊÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ë¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤½¤Î¡ÖÊ¬¤«¤ë¿Í¤ÎÎØ¡×¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¤½¤ì¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤â¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤Ï¡ÖÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´Íý³Ø¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤ëÊ¸²½¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤¿°ÕÌ£¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¤ò´Ê·é¤ËÅÁ¤¨¤ëÉ½¸½¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¸²½ÅªÂ®µ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢Æ±¤¸ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»²¾È¸µ¤Ç¤Ï¡¢ÆâÎØ¥Î¥ê¤Ï¡Ö½¸ÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥°¥Ê¥ë¤òÇ¾¤Ë¡×Á÷¤ê¡¢¡ÖÇ¾¤ÎÊó½··Ï¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê°Â¿´´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¬¤«¤ë¿Í¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤òÊ¬¤ÄÀþ¤ò¤¢¤¨¤Æ¿§Ç»¤¯°ú¤¯¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥ô¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆâÎØ¥Î¥ê¤Ï¡Ö¥¦¥±¤ë¤«¤é¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤Éº²ºï¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀ¤È¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¹¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¤ª¾Ð¤¤¤¬ÇÓÂ¾Åª¤À¤È¾¯¤·Èá¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢Â¾¤Î¿Í¤ÏÄÉ¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï²¿¤È¤â¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
ËÍ¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Í¥¿¤ÏÆâÎØ¥Î¥ê¤«¤é²ò¤Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¬¤«¤ë¿ÍÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÎÀþ¤òÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤¹¤ë¼êË¡¤Ï´ÅÈþ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ë¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î¥Í¥¿¤ÎÅ·°æ¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÅìµþÂç³ØÍî¸ì¸¦µæ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â½é¤á¤Æ¸«¤¿¿Í¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤òºî¤ì¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÂç²ñ¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤¤¤¸¤ê¤ä¸ÇÍÌ¾»ì¥Ü¥±¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥±¤Ï¤¹¤ì¤É¤âÉ¼¿ô¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¤ª¾Ð¤¤¤ÈÆâÎØ¥Î¥ê¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê°ìÀþ¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·Ý¿Í¤¬¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¸«¤ëÂ¦¤Ë¶¯Í×¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤ä¤Í¤ó¤È¡£°ì»þ´ü¥Æ¥ì¥Ó¥é¥¤¥ÖÌä¤ï¤ºÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÏÌÌ»Õ¥Î¥ê¤â·Ý¿Í¤¬´ðËÜ²Ë¤ä¤«¤éÃÏÌÌ»Õ¸«¤Æ¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼õ¤±¼ê¤Ï¡Ö¡©¡×¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¾Ð¤¤³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÃÏÌÌ»Õ¸«¤Ê¤¤ã¡Ä¡ª¡×¤Ï²¿¤«¤¬ÅÝºø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¥Î¥ê¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤¬½ã¿è¤Ë¶½Ì£¤Î»ý¤Ã¤¿Êª¤À¤±¤ò³Ú¤·¤á¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ¤´Ö¤È¤Î±öÇß¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥é¥¤¥ó¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ìµ¿ÔÂ¢
¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¤Î¼ã¼ê¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡£¡ÖÅìµþÂç³ØÍî¸ì¸¦µæ²ñ¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ìî¿¬¤È¤ä¤Þ¤®¤ï¤¬³ØÀ¸»þÂå¤Ë·ëÀ®¤·¡¢2020Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³ØÀ¸¤ª¾Ð¤¤¤ÎÂç²ñ¡Ö¥¬¥Á¥×¥í¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¥×¥í¤Î·Ý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡¢¡ÖUNDER5 AWARD 2025¡×¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£
