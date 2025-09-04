TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿·³ã¸©¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦°ä»º¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÄÉÅé¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏµîÇ¯¤ËÂ³¤­¡¢º£Ç¯¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¸©¤Î¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×¤ÎÄÉÅé¼°¤Ï¡¢º£·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æü´ÚÎ¾À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÄÉÅé¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤Î¼°Åµ¤Ë´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÄÉÅé¤Î¼­¤ò¤á¤°¤ê¡¢Î¾À¯ÉÜ¤¬Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÏ«Æ¯¤Î¶¯À©À­¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÉ½¸½¤ÇÀÜÅÀ¤¬¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¿¤á¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×¤ÎÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åö½é¡¢È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÄÉÅé¼°¤òËèÇ¯³«¤¯¤³¤È¤ò¾ò·ï¤ËÆ±°Õ¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼°Åµ¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏµîÇ¯¤â¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£