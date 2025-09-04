ËüÇî¥Ñ¥Ê´Û¡¢·úÃÛ»ñºàºÆÍøÍÑ¡¡¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ø¡×°ÜÀß¹¤¬¤ë¤«
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï4Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥Î¥â¤Î¹ñ¡×¤Î·úÃÛ»ñºà¤òÊÄËë¸å¤ËºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇÑ´þÎ¨¤Ï½ÅÎÌ¥Ù¡¼¥¹¤Ç1¡óÄøÅÙ¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÊ¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤Ø¤Î°ÜÀß¤ò¸øÉ½¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊËüÇî¤ò·Ç¤²¤ëÃæ¡¢°ÜÀß¤¬¹¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¤ÏÊÄËë¸å¡¢Å´Ìó100¥È¥ó¤ò¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¡£¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ä²»¶Áµ¡´ï¤Ï2027Ç¯¤Ë²£ÉÍ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤ë¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¤ÇºÆ¤ÓÍÑ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤âºÆ»ñ¸»²½¤ò¿Þ¤ë¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÏÀß·×ÃÊ³¬¤«¤é²òÂÎ¤äºÆÍøÍÑ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹½Â¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£