¡¡£¸·î¤Ë¸¶½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ã£á£ì£ö£é£î£Ë£ì£å£é£î¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»°µÈºÌ²Ö¤äºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤é¤â»²²Ã¤·¤¿Ãæ¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Îµ´ÄÍ²í¡Ê£²£¶¡Ë¤â¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç»²²Ã¤òÊó¹ð¡£Çò¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹õ¤ÈÇò¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¤òÃå¤¿»Ñ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤âºÇ¹â¡ª¡×¡¢¡ÖâÁ¤·¤¤¤Ã¥¹¡¼¡×¡¢¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ë¸«¤¨¤ë¡ª¡ª¡×¡¢¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤¤¤¤½÷¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£