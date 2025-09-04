Íä²°¶¶¤Î¥ì¥È¥í¥Ó¥ë¡Ö¼ÇÀî¥Ó¥ë¡×¤Ç¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥«¥Õ¥§¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¸ÄÀÅª¤Ê·úÃÛ¤ò³Ú¤·¤à
¡Ö¼ÇÀî¥Ó¥ë¡×¤Ï¸ÅÂåÃæÆîÊÆ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ì¥È¥í·úÃÛ
¡Ö¼ÇÀî¥Ó¥ë¡×¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¾¦²È¡¦¼ÇÀî²È¤ÎËÜÅ¡À×¤Ë¡¢¾¼ÏÂ2Ç¯¡Ê1927¡Ë¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤Î¥Ó¥ë¡£¹¾¸Í»þÂå¡¢Âçºå¤¬ÅÙ¡¹Âç²Ð¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ä´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢6ÂåÌÜ¼ÇÀîËô»ÍÏº¤¬ÂÑ¿ÌÂÑ²Ð¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ó¥ë¤ò·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¼«²ÈÍÑ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀïÁ°¤Ï²Ö²Ç³Ø¹»¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£Àï¸å¤Ï¡¢»öÌ³½êÃæ¿´¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ä°û¿©Å¹¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ó¥ë¤Ë¡£
¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Î·úÊª¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê³°´Ñ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£´ö²¿³ØÅª¤ÊÁõ¾þ¤Ê¤É¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥Þ¥ä¡¦¥¤¥ó¥«Ê¸ÌÀ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¡£
Ëô»ÍÏº¤¬¥¢¥á¥ê¥«Î¹¹ÔÃæ¡¢Åö»þÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÆîÊÆÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£ÄãÁØ³¬¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢²Ã¹©¤¬¤·¤ä¤¹¤¤²«³ì¿§¤ÎÎµ»³ÀÐ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉ²Ð¤Î¤¿¤áÁë¤äÈâ¤Ë¤ÏÅ´Èâ¤¬È÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áë¤Ï¶âÌÖÆþ¤ê¤Î¥¬¥é¥¹¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡£
¥Ó¥ë¤ÎÆâÉô¤Ë¤âÎò»Ë¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¡ª
Æþ¸ý¤ÎÀè¤Ë¤Ï¸¼´Ø¥Û¡¼¥ë¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾²¤ÏËÉ²Ð¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ëÀ½¡£
¸¼´Ø¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Ï2014Ç¯¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿ÌÃÈÄ¤â¡£ÃÏ²¼¼¼¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¾¼ÏÂ16Ç¯¡Ê1941¡Ë¤Î¿·Ê¹»æ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Àï»þÃæ¤Î¶âÂ°¶¡½Ð¤òÌÈ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÅ±µî¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¬ÃÊ¤Î¼ê¤¹¤ê¤Ë¤Ï¡¢±²´¬¤¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÄÀÅª¤ÊÁõ¾þ¤¬¡ª¿¿ï«À½¤ÇÊ¶¼º¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï·¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¯À©ºî¤·¡¢¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¤Ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÁÀ¼´É¤â¡£1³¬¤Ë4¤Ä¡¢2¡Á4³¬¤ÈÃÏ²¼¤Ë1¤Ä¤º¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤òÏ¢Íí¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤«¡¢ÌÜÅª¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤«¡£
4³¬¤Ï²°¾å¥Æ¥é¥¹¤ËÁýÃÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2005Ç¯°Ê¹ß¡¢½×¹©»þ¤Î»Ñ¤ËÌá¤¹¹©»ö¤¬Å°Äì¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥Æ¥£¥³¤Î¥¢¡¼¥Á¤â¸«»ö¤ËÉü¸µ¤µ¤ì¡¢ËÜÍè¤Î»Ñ¤Ë¡ª
¥×¥ì¥Ï¥Ö¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÉ¤ÎÌÏÍÍ¤âÉü³è¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ë¤âÉü¸µ¤·¡¢Ä¥¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4³¬¤Î³¬ÃÊ¼êÀ¢¤Ë¤Ï¡¢À±¥Þ¡¼¥¯¤¬Ä¦¹ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¸½ºß4³¬¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄÌ¾ï¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Æµ¨¤Î¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó±Ä¶È»þ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ»þ¤Ê¤É¡¢Æþ¾ì¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÏ²¼1³¬¡ÁÃÏ¾å3³¬¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥Ð¡¼¡¢ÎÁÍýÅ¹¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¤ªÅ¹¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊª·ï¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ÏÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ò3¸®¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÇÀî¥Ó¥ë¡×¤ÎÃíÌÜÅ¹¡Å¹ÆâÁõ¾þ¤¬¸«»ö¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÅ¹¡ÖTIKAL by BROADHURST'S¡×
µÒÎ¯¤Þ¤ê¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¸¼´ØÏÆ¤Î¾®Éô²°¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥¤¥®¥ê¥¹²Û»Ò¤ÎÅ¹¡ÖTIKAL by BROADHURST'S¡Ê¤Æ¤£¤«¡¼¤ë ¤Ð¤¤ ¤Ö¤í¡¼¤É¤Ï¡¼¤¹¤È¡Ë¡×¡£
ÊÉ¤äÅ·°æ¤Ê¤É¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¥Þ¥ä¡¦¥¤¥ó¥«¤Î°Õ¾¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Áõ¾þ¤Ï¸«¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆîÊÆ¤¬¸¶»ºÃÏ¤Î¥«¥«¥ª¤ò»È¤¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¤³¤ÎÉô²°¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª
Å·°æ¤ÎÎÂ¤Î4¥«½ê¤«¤é¤Ï¡¢Ä¦Áü¤¬¼¼Æâ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ìó20¼ï°Ê¾å¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¥º¥é¥ê¡£¾ßÌý¤äÀù¤êÈÖÃã¡¢Çß¼ò¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¿©ºà¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤ä¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤âÁÇºà¤ÎÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ç¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¥¤¥®¥ê¥¹¤é¤·¤¤¿§ÊÁ¤ä¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ä¥â¥¢¥¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤â¤¢¤êÌÜ°Ü¤êÉ¬»ê¡£¹¥¤ß¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤â¹¥Å¬¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ê¤É¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
µ¢¤ê¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÀ½¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤ÏÅ´À½¤È¤¤¤¦Èâ¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ú¥ó¥¿¦¿Í¤µ¤ó¤Îµ»¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Tikal by Broadhurst's¡Ê¤Æ¤£¤«¡¼¤ë ¤Ð¤¤ ¤Ö¤í¡¼¤É¤Ï¡¼¤¹¤È¡Ë¡Ú1F¡¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Û
TEL¡§06-6232-0144
±Ä¶È»þ´Ö¡§12¡Á19»þ¡ÊÅÚÍË¤È²Æµ¨¤Ï¡Á18»þ¡Ë
ÄêµÙÆü¡§Æü¡¦·îÍË¡Ê½ËÆü¤ÏÉÔÄê±Ä¶È¡Ë
¡Ö¼ÇÀî¥Ó¥ë¡×¤ÎÃíÌÜÅ¹¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»ÒÅ¹¡ÖPatisserie Enchante¡×
1³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖPatisserie Enchante¡Ê¤Ñ¤Æ¤£¤¹¤ê¡¼ ¤¢¤ó¤·¤ã¤ó¤Æ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¤ª²Û»ÒÅ¹¡£ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤Æ¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎËÜ³Ê¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥³¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¤Ê¤É¤â¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
·úÃÛÅö»þ¤Î¥ì¥ó¥¬¤òÀ¸¤«¤·¤¿Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ê¤É¡¢¼êºî¤ê¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ª²Û»Ò¤¬ËÉÙ¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¾Æ¤¤¿¤Æ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥«¥Ì¥ì¤Ï¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ò¤è¤Ö¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£¥×¥ì¡¼¥ó¤ä¹ÈÃã¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡ª Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥Îà¤Ï¡¢1ËÜ¤ò6¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¸ÄÊñÁõ¤ÇÈÎÇä¡Ê648±ß¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¤ß¤ä¤²¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Í½Ìó¤¹¤ì¤Ð1ËÜ¤Ç¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÖWEEK-END¡×¤ÏÍµ¡¹ñ»º¥ì¥â¥ó1/2¸ÄÊ¬¤Î²Ì½Á¤¬Æþ¤Ã¤ÆÉ÷Ì£¤¬Ë¤«¡ª
¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤É8¼ï¤ò¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡ÖHUIT¡×¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÂ£¤ê¤â¤Î¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾Æ¤²Û»Ò¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾®¤Ö¤ê¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËµÍ¤á¤é¤ì¡¢µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ä±ö¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ÙÊ§¤¤¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£
¢£Patisserie Enchante¡Ê¤Ñ¤Æ¤£¤¹¤ê¡¼ ¤¢¤ó¤·¤ã¤ó¤Æ¡Ë¡Ú1F¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¡Û
TEL¡§¤Ê¤·
±Ä¶È»þ´Ö¡§9»þ30Ê¬¡Á19»þ¡ÊÅÚÍË¤Ï¡Á18»þ¡¢Âè2¡¦4ÆüÍË¤Ï11¡Á17»þ¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË¡¢½ËÆü
¡Ö¼ÇÀî¥Ó¥ë¡×¤ÎÃíÌÜÅ¹£¸µ¶â¸Ë¼¼¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡ÖMole & Hosoi Coffees¡×
ÃÏ²¼¤Ø³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢µÊÃã¼¼¡ÖMole & Hosoi Coffees¡Ê¤â¡¼¤ë ¤¢¤ó¤É ¤Û¤½¤¤ ¤³¡¼¤Ò¡¼¤º¡Ë¡×¤ÎÅô¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¸µ¶â¸Ë¼¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ¸ý¤ÎÉð¹ü¤Ç½Å¸ü¤ÊÈâ¤Ï¤½¤ÎÌ¾»Ä¤À¤½¤¦¡£
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¯ÊÉ¤äÀÐ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÀß¤¨¤¿¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÂç¿Í¤Î¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¿¼¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ö¥â¡¼¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¡£Âçºå¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥Ñ¥ó¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¤Î¥é¥¤Çþ¥Ñ¥ó¤ò»È¤¤¡¢¼«²ÈÀ½¥Ù¥·¥ã¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¡¦Íö²¦¤Ê¤É¤ÇÇ»¸ü¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡Ö¥¯¥í¥Ã¥¯¥Þ¥À¥à¡×¤È¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¤¢¤ó¤È¥³¥¯¿¼¤¤¥Á¡¼¥º¤¬¹ç¤¦¡Ö¾®ÁÒ¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ïµ¨Àá¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ï¡¢¡ÖTikal by Broadhurst's¡×¤Î¤ª²Û»Ò¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤âOK¡£Á´9ÀÊ¤Ç1¥°¥ë¡¼¥×3Ì¾¤Þ¤Ç¡Ê¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ï2Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥¤¥à¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Mole ¡õ Hosoi Coffees¡Ê¤â¡¼¤ë ¤¢¤ó¤É ¤Û¤½¤¤ ¤³¡¼¤Ò¡¼¤º¡Ë¡ÚB1¡¿µÊÃã¼¼¡Û
TEL¡§06-6232-3616
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬¡Á20»þ¤´¤í¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï12»þ¤´¤í¡Á18»þ¤´¤í¡Ë¢¨¥é¥ó¥Á¤Ï11»þ30Ê¬¡Á14»þ¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï12¡Á14»þ¡¡¢¨ÊÌÅÓLO¤¢¤ê
ÄêµÙÆü¡§·îÍË¡¢ÉÔÄêµÙ¤¢¤ê¡Ê·îÍË¤ò´Þ¤á·î¤Ë6¡Á8²ó¡¢SNS¤Ç¹ðÃÎ¡Ë
¤Û¤«¤Ë¤â´ã¶ÀÅ¹¤ä¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¹â´¶ÅÙ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤Ê¡Ö¼ÇÀî¥Ó¥ë¡×¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¸«³Ø¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤ò½ü¤¡¢ÆâÉô¸«³Ø¤Î¤ß¤ÏÉÔ²Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´ÛÆâ¤Î¥¹¥Æ¥¤Ê¤ªÅ¹¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µ®½Å¤Ê·úÃÛ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼ÇÀî¥Ó¥ë¡Ê¤·¤Ð¤«¤ï¤Ó¤ë¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÉú¸«Ä®3-3-3
TEL¡§Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
ÄêµÙÆü¡§Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§OsakaMetroÍä²°¶¶±Ø11ÈÖ½Ð¸ý¤«¤é¤¹¤°
▶▶¡ÖÂçºåÉÜ ¤ª¤Ç¤«¤±¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§Ê¿ÎÓ¤ß¤ï¡Ê¥Ô¡¼¥¹¡Ë
Photo¡§¾®Àî¹¯µ®
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£