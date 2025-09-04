BONNIE PINK¡¢¿·¶Ê¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥Æ¤Ä¤è¡ÙED¥Æー¥Þ¤Ë¡¡¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ç½éÈäÏª¡õÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤â
¡¡BONNIE PINK¤Î¿·¶Ê¡ÖLike Gravity¡×¤¬¡¢10·î6Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø°Å»¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¶¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¤¬Í¦¼Ô¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¶¯¤¤¤Î¤À¤¬¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛBONNIE PINK¤Î¿·¶Ê¡ÖLike Gravity¡×»ÈÍÑ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥Æ¤Ä¤è¡Ù¥á¥¤¥óPV¡Ë
¡¡ÀÖ°æ¤Þ¤Ä¤ê¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾ºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢°Å»¦¼Ô¤ÎÇ½ÎÏ¤òÆÀ¤¿¾¯Ç¯ ¾½¤¬¡¢¥¨¥ë¥Õ¤Î¾¯½÷ ¥¢¥á¥ê¥¢¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿¿¤Î°Å»¦¼Ô¤Ø¤È»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸¶ºî¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¥¢¥Ë¥á»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤ÀBONNIE PINK¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥¢¤Î¡È½ÅÎÏËâË¡¡ÊGravity¡Ë¡É¤ËÃåÌÜ¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¾½¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¶¦¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Á¡ºÙ¤Ç¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¥¢¥á¥ê¥¢¤Î¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢BONNIE PINK¤ÎÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ë¤â¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²ÎÀ¼¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥á¥ê¥¢¤È¹çÃ×¤¹¤ë1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢BONNIE PINK¤Î¥Ç¥Ó¥åーÆü¤Ç¤¢¤ë9·î21Æü¤Ë30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢LINE CUBE½ÂÃ«¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÆÆ±³Ú¶Ê¤ò½éÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤Î9·î22Æü¤ËÆ±³Ú¶Ê¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡ãBONNIE PINK¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¸¶ºî¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î»ñÎÁ¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Æー¥ÞÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥¢¤Î¡È½ÅÎÏËâË¡¡ÊGravity¡Ë¡É¤Ç¤·¤¿¡£½÷À¤ÎÌÜÀþ¤Î²Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥Áー¥à¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥¢¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾½¤È¥¢¥á¥ê¥¢¤È¤¤¤¦½Ð¼«¤Î°ã¤¦2¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¶¦¤ËÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¼æ¤«¤ì¤¢¤¤¡¢¤¤¤º¤ìÊÌ¤ì¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤Éº£¤È¤¤¤¦»þ¤ò´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò½ÅÎÏ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡ÈLike Gravity¡É¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë