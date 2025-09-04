¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÁ´134¶Ê¤ò²òÀâ¡ØWhat¡ìs the story? ¥ª¥¢¥·¥¹Á´¶Ê²òÀâ¡Ù¡¡ÃêÁª¤Ç¥ª¥¢¥·¥¹¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë
¡¡¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÁ´134¶Ê¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤¿¡ØWhat's the story?¡¡¥ª¥¢¥·¥¹Á´¶Ê²òÀâ¡Ù¤¬10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¥¸ー¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÆ·ëÀ®¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿±Ñ¹ñ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÁ´³Ú¶Ê¤¬Å°Äì²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØWhat's the story?¡¡¥ª¥¢¥·¥¹Á´¶Ê²òÀâ¡Ù¡£¥®¥ã¥é¥¬ー·»Äï¤ò¡ÈÃ¯¤è¤ê¤â¿¼¤¯ÃÎ¤ë¡É²»³Ú¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Æ¥Ã¥É¡¦¥±¥¹¥éー¤È¥Ø¥¤¥ß¥Ã¥·¥å¡¦¥Þ¥¯¥Ù¥¤¥ó¤¬Á´134¶Ê¤Î²òÀâ¡£¼´¤Ë¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ÎÇØ·Ê¤È¼Ò²ñÅª±Æ¶ÁÎÏ¡¢»þÂåÀ¤ò±Ô¤¯ÉÁ¤½Ð¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î·èÄêÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸ー¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¹ë²Ú¥ª¥¢¥·¥¹¥°¥Ã¥º¤ä¤½¤ÎÂ¾¤¬ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤ËÅö¤¿¤ëÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥í¥¹¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤³¤ÎËÜ¤ÏÉ¬ÆÉ¤À¡£¥Ø¥¤¥ß¥Ã¥·¥å¤È¥Æ¥Ã¥É¤Û¤É¥Ð¥ó¥É¡¢²»³Ú¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
¢£ÆâÍÆ¡¦¡È¥É¥ó¥È¡¦¥ë¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥¢¥ó¥¬ー¡É¡È¥ï¥ó¥Àー¥¦¥©ー¥ë¡É¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤«¤éBÌÌ¡¢±£¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤Þ¤Ç――Á´³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºîÇØ·Ê¤ÈÊ¸²½Åª±Æ¶Á¤òÅ°Äì²òÀâ¡¦1994～2009Ç¯¤Î¥®¥ã¥é¥¬ー·»Äï¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤«¤é¡¢Ì¤¸ø³«¥¨¥Ô¥½ー¥É¤äÉñÂæÎ¢¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿
¢£Ãø¼Ô¾ðÊó¥Æ¥Ã¥É¡¦¥±¥¹¥éー²»³Ú¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²»³Ú½µ´©»æNMEÊÔ½¸Éô¤ò·Ð¤Æ¡¢·î´©²»³Ú»ïQ¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ø¡£½é¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¼èºà¤ÏNME»þÂå¤Î1994Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥åー¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡È¥¹ー¥Ñー¥½¥Ë¥Ã¥¯¡É¤Î¥ê¥êー¥¹Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥ô¥åー¤Ï½½¿ô²ó¤òÄ¶¤¨¡¢ºÇ¸å¤Î¼èºà¤Ï2009Ç¯¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Î°ÜÆ°Ãæ¡¢¥Ð¥ó¥É²ò»¶¤Î¿ô¤«·îÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¤ÎÉ½»æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5²óÃ´Åö¡£UK¥í¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñÂ¿¿ô¡£¥¤¥®¥ê¥¹ºß½»
¥Ø¥¤¥ß¥Ã¥·¥å¡¦¥Þ¥¯¥Ù¥¤¥ó²»³Ú¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡£NMEÊÔ½¸Éô¤ËºßÀÒÃæ¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î²ò»¶·à¤òºÇÁ°Àþ¤ÇÌÜ·â¡£¥Ð¥ó¥ÉºÇ¸å¤Î¸ø¼°¥Ä¥¢ー¡¦¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¼¹É®¡£2018Ç¯¡¢¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¤Î¡ØAny Road Will Get Us There (If We Don't Know Where We're Going)¡Ù¤ò¶¦Ãø¤·¤¿¡£¡Ø¥Ó¥£¡¦¥Ò¥¢¡¦¥Ê¥¦¡Ù¥ê¥¤¥·¥åーÈ×¤Î¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤â¼¹É®¡£¤³¤ì¤Ï¸ø¼°¥ª¥¢¥·¥¹Å¸¡ØCHASING THE SUN: OASIS 1993 - 1997¡Ù¤Ç³ÈÂçÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹ºß½»
