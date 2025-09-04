ºù°æÆüÆà»Ò¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ü¥Ç¥£ー¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡ºù°æÆüÆà»Ò¤Î¡Øºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥Àー¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤¬9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûºù°æÆüÆà»Ò¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ü¥Ç¥£ー¥é¥¤¥ó
¡¡ºù°æÆüÆà»Ò¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¯ÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿Åù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Øºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥Àー¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦³¤±è¤¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤¬¤½¤½¤°¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¸ª¤äÇØÃæ¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤¿°áÁõ¤òÃå¤ÆÐÊ¤ó¤À¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ü¥Ç¥£ー¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¥é¥Õ¤ÊT¥·¥ã¥Ä¡õ¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ò¤´¤í¤´¤í¤·¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¯Ãæ¡¢¥Ð¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¤È³¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ºòÇ¯·ÝÇ½³èÆ°10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Äºù°æÆüÆà»Ò¤¬Âç¿Í¤Ê»Ñ¤âÍÄ¤¤»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆ©¤ÄÌ¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤È©¤Îºù°æÆüÆà»Ò¤¬ÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¥¸¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ëÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤Ë²Ã¤¨¡¢Amazon¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¸ª¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿¿§¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¤âÈÎÇä¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ë³¨ÊÁ¤ÎÀ¸¼Ì¿¿¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤¹¤ë¡£È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¡£²ñ¾ì¸ÂÄêÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êÀ¸¼Ì¿¿¤ä²ñ¾ì¸ÂÄê¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤«¡¢ºù°æÆüÆà»Ò¤È¤Î°®¼ê¤ä¥«ー¥É¥²ー¥à¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£ºù°æÆüÆà»Ò¥³¥á¥ó¥Èº£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤â¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ï³¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿11·î¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÅìµþÍ´¤µ¤ó¤¬»£¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¸÷¤äÉ÷¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤Þ¤Ç¤â¤¬¼Ì¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤ë¿Í¤ò¤É¤³¤«¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤Ê´¶¾ð¤Ë¤µ¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤³¤Î²û¤«¤·¤µ¤È°¦¤ª¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È4¥«·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤ò¤³¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤È¶¦¤Ë·Þ¤¨¡¢³§¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë