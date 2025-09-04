¡Ú¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ¡Û¹áÀî¡¦Åì¤«¤¬¤ï»Ô ¡¡Á´°è¤Î13472À¤ÂÓ 26927¿Í¡¡Áá¤á¤ÎÈòÆñ¤ò¡Ú4Æü ¸á¸å5»þ45Ê¬»þÅÀ¡Û
¹áÀî¸©Åì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ï¡¢4Æü¸á¸å5»þ45Ê¬¤Ë¡Ö¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ¡Ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë3¡Ë¡×¤ò½Ð¤·¡¢Áá¤á¤ÎÈòÆñ¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ¡Ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë3¡Ë¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ´°è¤Î13472À¤ÂÓ 26927¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ¡×¤ÇÈòÆñ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¿å³²¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤ëÊý¤Î¤¦¤Á¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤ä¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¼«ÎÏ¤Ç¥¹¥àー¥º¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤ä¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÊý¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¢¡¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ëÊäÂ¾ðÊó
ÂæÉ÷£±£µ¹æÀÜ¶á¤Ë¤è¤ê¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñÈ¯Îá
»ÔÌò½ê´íµ¡´ÉÍý²Ý¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ê£¹·î£´Æü£±£·»þ£´£µÊ¬¡Ë
¡Ú·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£³¡Û¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ
»ÔÆâÁ´°è¤Ë¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ¤òÈ¯Îá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ëÈòÆñ½ê¤Ï¡¢°úÅÄ¸øÌ±´Û¡¢ÁêÀ¸¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¡¢Åì¤«¤¬¤ï»Ô¸òÎ®¥×¥é¥¶¡¢Ê¡±É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¡¢¸ÞÌ¾¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¡¢»°ËÜ¾¾¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¡¢ÂçÆâ¸øÌ±´Û¡¢ÍÀ¿å¸øÌ±´Û¡¢Ã°À¸¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¢¡ÈòÆñ¾ðÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢
¡ã¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¡ä
¡ûÁ´°è¡¡¡¡¡¡13472À¤ÂÓ (26927¿Í)
¢¡¸½ºßÃÏ¤ÎºÇ¿·ÈòÆñ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§
¢¡ÈòÆñ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
¡Ö¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ¡Ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë3¡Ë¡×¤Ï¡¢£µÃÊ³¬¤Î·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢´í¸±ÅÙ¤¬¾å¤«¤é£³ÈÖÌÜ¤Î¡Ö·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£³¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ¡Ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë3¡Ë¡×¤ÇÈòÆñ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¿å³²¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤ëÊý¤Î¤¦¤Á¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤ä¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¼«ÎÏ¤Ç¥¹¥àー¥º¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤ä¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÊý¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ê¤ÉÈòÆñ¤Ë»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ëÊý¤ä¡¢¤½¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¹¤ëÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£³¡×¤Î¤¦¤Á¤Ë°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ø¤ÎÈòÆñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£³¡×¤Î»þÅÀ¤ÇÈòÆñ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»ÔÄ®Â¼¤¬Äê¤á¤¿¶á¤¯¤Î»ØÄê¶ÛµÞÈòÆñ¾ì½ê¤Ê¤É¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÂà¤ÈòÆñ¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
