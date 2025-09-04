JAL¡¢µ¡Ä¹°û¼ò¤Ç3ÊØ¤¬ÃÙ±ä¡¡Éô²°¤Ç¥Ó¡¼¥ë3ËÜ¡¢²áµî¤Ë¤âÊ£¿ô²ó°û¼ò
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢8·î28Æü¤Î¥Û¥Î¥ë¥ëÈ¯Ì¾¸Å²°/ÃæÉô¹Ô¤JL793ÊØ¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787-9·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ¹æ¡§JA874J¡Ë¤Ë¾èÌ³Í½Äê¤À¤Ã¤¿µ¡Ä¹¤¬¡¢ÂÚºßÀè¤Ç°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ¡Ä¹¤Ï¡¢ÂÚºß¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ëÁ°¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼«È¯Åª¤Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¸¡ºº¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¸¡ÃÎ¡£¼«È¯Åª¤Ê¸¡ºº¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤È¡¢Á°Æü¤Ë°û¼ò¤ò¹Ô¤Ã¤¿»Ý¤ò²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¤éÊó¹ð¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤Ï¼ÒÆâµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Îµ¡Ä¹¤ò¾èÌ³¤«¤é³°¤·¤¿¡£
µ¡Ä¹¤Ï½ÐÈ¯Á°Æü¤ÎÃë¤´¤í¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¼ÒÆâµ¬Äê¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¥Ó¡¼¥ë¡ÊÅÙ¿ô9.5¡ó¡¢568¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¤ò3ËÜ°û¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢½ÐÆ¬¤¹¤Ù¤»þ¹ï¤Î12»þ´ÖÁ°¤ËÂÎÆâ¤Ë»ÄÂ¸¤¹¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎÌ¤¬4¥É¥ê¥ó¥¯ÁêÅö°Ê¾å¤È¤Ê¤ë°û¼ò¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡¢±¿¹Òµ¬Äø¤ËÄê¤á¤ë°û¼òÎÌ¤ÎÀ©¸Â¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ¡Ä¹¤Ï²áµî¤Ë¤âÊ£¿ô²ó¡¢ÂÚºßÀè¤Ç°û¼ò¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ò±£¤¹ÌÜÅª¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¸¡ÃÎ´ï¤ÎÆü»þ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÊØ¤Ç¤âÀµ¼°¤Ê¸¡ºº¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤áÆ±ÊØ¤Ï¾è°÷12Ì¾¤È¾èµÒ239Ì¾¤Î·×251Ì¾¤ò¾è¤»¡¢2»þ´Ö8Ê¬ÃÙ¤ì¤ÎÆ±Æü¸á¸å4»þ28Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢Ì¾¸Å²°/ÃæÉô¤Ë¤Ï1»þ´Ö43Ê¬ÃÙ¤ì¤ÎÍâ29Æü¸á¸å7»þ13Ê¬¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¸òÂå¾è°÷¤Î³ÎÊÝ¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢2ÊØ¤¬ÃÙ±ä¤·¤¿¡£
JAL¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£²ó¡¢±¿¹Òµ¬Äø¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ºòÇ¯12·î¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó»öÎã¤ò¼õ¤±¤¿Â¨»þ½èÃÖ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÂÚºßÀè¤Ç¤Î¶Ø¼ò¤Ë°ãÈ¿¤·¼Ò²ñ¤Ø¤Î¤ªÌóÂ«¤òÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö³ºµ¡Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸·Àµ¤Ê¤ë½èÊ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¿×Â®¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£