²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ï»ö¸Î¤¬Áý²Ã¡¡°ÜÆ°¼°µ¡´ï¤Ç¥¹¥Ôー¥É°ãÈ¿¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡Ê»³·Á¡¦Å·Æ¸»Ô¡Ë
²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤Î»þ´ü¤ÏÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø»þ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Å·Æ¸·Ù»¡½ð¤¬¤±¤µ¡¢°ÜÆ°¼°¤Î¼èÄù¤êµ¡´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥Ôー¥É°ãÈ¿¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ï»ö¸Î¤¬Áý²Ã¡¡°ÜÆ°¼°µ¡´ï¤Ç¥¹¥Ôー¥É°ãÈ¿¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡Ê»³·Á¡¦Å·Æ¸»Ô¡Ë
¤±¤µ¡¢Å·Æ¸»ÔÀ®À¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÜÆ°¼°¤Î¡Ö¥¹¥Ôー¥É°ãÈ¿¼«Æ°¼èÄùÁõÃÖ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ï»ùÆ¸¤äÀ¸ÅÌ¤ÎÄÌ³Ø¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢Ä¹´ü¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¤ä½ë¤¤»þ´ü¤Ï¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê±¿Å¾¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿
¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆ»Ï©¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤¬Â¿¤¯¼Ö¤¬¥¹¥Ôー¥É¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë¤Ï¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢£³£°Âå¤Î½÷À¤¬¹ø¤Î¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Àè½µÌÚÍËÆü¤Ë¼òÅÄ»Ô¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø£³Ç¯À¸¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¡¢Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ë»ö¸Î¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Çº£Ç¯µ¯¤¤¿¿Í¿È»ö¸Î¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¸½ºß¤Ç£±£¶£±£°·ï¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù£²£µ·ïÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÄ»ù¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¬
Èï³²¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤Ï£²£°£°·ï¤Ç¡¢¤³¤ì¤âÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¡¢£±£³·ïÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á·Ù»¡¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ê¤É¼þ°Ï¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·Æ¸·Ù»¡½ð¡¡¶â»Ò°¼Íº¡¡¸òÄÌ²ÝÄ¹¡Ö²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤ÆÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê±¿Å¾¤äÂ®ÅÙ¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
·Ù»¡¤Ï¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤â¼Ö¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£