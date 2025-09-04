IIJmio¤ÇÃæ¸ÅÎÉÉÊ¤ÎiPhone 14¤äTCLÀ½¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä³«»Ï
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊIIJ¡Ë¤Ï¡¢IIJmio¤ÇÃæ¸ÅÎÉÉÊ¤Î¡ÖiPhone 14¡×¡¢¤ª¤è¤ÓTCLÀ½¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖTCL NXTPAPER 11 Plus¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡iPhone 14¤Ï½¼ÅÅ´ï¤ä¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Ê¤É¤ÎÉÕÂ°ÉÊ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡ÖÃæ¸ÅÎÉÉÊ¡×¤òÈÎÇä¡£TCL NXTPAPER 11 Plus¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥ëー¥¿ー¤È¥áー¥«ー½ãÀµ¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¡ÖT PEN¡×¤òÆ±º¤·¤¿IIJmioÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£TCL NXTPAPER 11 Plus¤Ï»æ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£»ØÌæ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤âÍ¥¤ì¤¿ÂÑÈ¿¼ÍÀÇ½¤ò¤½¤Ê¤¨¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ï¡¢Ãæ¸ÅÎÉÉÊ¤ÎiPhone 14 128GB¤¬6Ëü4980±ß¡¢256GB¥â¥Ç¥ë¤¬6Ëü9800±ß¡£¡ÖTCL NXTPAPER 11 Plus ¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¡õ¥ëー¥¿¥»¥Ã¥È¡×¤Ï4Ëü7800±ß¡£
¡¡iPhone 14¤Ï¡¢11·î20Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥ªー¥¿¥à¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ø¥¹¥Þ¥ÛÂçÆÃ²Á¥»ー¥ë¡Ù¡×¤ÎÂÐ¾ÝÃ¼Ëö¡£IIJmio¥â¥Ð¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥®¥¬¥×¥é¥ó¡×¤òÂ¾¼Ò¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¡ÊMNP¡Ë¤Ë¤Æ¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤ê¤«¤¨²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅ¬ÍÑ¤Ç128GB¥â¥Ç¥ë¤¬3Ëü9800±ß¡¢256GB¥â¥Ç¥ë¤¬4Ëü4800±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖTCL NXTPAPER 11 Plus ¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¡õ¥ëー¥¿¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¥®¥¬¥×¥é¥ó¤ÈÆ±»þ¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤È²óÀþ¥»¥Ã¥ÈÆÃ²Á¤È¤Ê¤ê¡¢11·î20Æü¤Þ¤Ç3Ëü4800±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢IIJmio¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Î¡ÖIIJmio²ñ°÷¸ÂÄê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖTCL TAB 10 Gen2¡×¡¢¡ÖTCL TAB 8 Gen2¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¸ÂÄê²Á³Ê¤Ï¡¢²ñ°÷ÀìÍÑ¥Úー¥¸¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¸å¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£