ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¢ ¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤è¤êåºÎï¤Ë¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¡Ê55¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°YouTube¤ò¹¹¿·¡£¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡× ¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿ÅÏÊÕÈþÆàÂå
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¡ÚÈþÍÆDAY¡Û¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤ÆÍýÁÛ¤ÎÈ±·¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¡ª¡©¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ç¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ°È±¤òÃ»¤¯¥«¥Ã¥È¡£Â³¤¤¤Æ¡¢´é¼þ¤ê¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤òÂçÃÀ¤ËÃ»¤¯ÀÚ¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤ÎÈ±·¿¤Ç¤â¤¹¤Ã¤´¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤è¤êåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö³°¥Ï¥Í¤â¥é¥ó¥À¥à¤âÁ´Éô¿¿»÷¤·¤¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
