¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¡¢ºÆº§¤òÊó¹ð¡Ö·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ä¸åÇÚ¤¬¾Ú¸À¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤À¶Á¿·ÏÈþ¿Í¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¤¬£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇºÆº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿Í§¿Í¡¦¥æ¥ê¥µ¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö»ä¡¢¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÎØ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥æ¥ê¥µ¤È£·Æü¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ê²ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ºÆº§¤Ï¡Ö¥æ¥ê¥µ¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤±üÍÍ¤Ç¡¢³§ÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡ª¾Ð¡×¡Ö¥æ¥ê¥µ¤µ¤ó¤È¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡©¡ª¡×¤ÈÁûÁ³¡£
¡¡¤¿¤à¤é¤È¤ÏÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤ÎÃç¤À¤È¤¤¤¦¥æ¥ê¥µ¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¯¤ì¤¿Âô»³¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¤±¤É¡¢»ä¤È¤Á¤ã¤¦¤Í¡¼¡¼¡¼¡¼¤ó¤Ã¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¡É¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢£³£°Âå½÷À¡É¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¤¦£³£°Âå¤Á¤ã¤¦¤Í¤ó¡ª¡ª¡ª¡ª¤Û¤ó¤Ç¡¢¡É±ü¤µ¤ó¤Ï¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÈþ¿Í¡É¤Ã¤Æ¾Ú¸ÀÃ¯¤¬¤·¤Æ¤ó¡ª³§»ä¤ä¤È»×¤¦¤ä¤í¡ªÇú¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤À¶Á¿¡Ê¤½¡Ë·ÏÈþ¿Í¤Ç¤¹¡ª¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ¾¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡ÀèÇÚ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ËöÄ¹¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤à¤é¤Ï£²£°Âå¤Îº¢¤ËÁ°ºÊ¤È·ëº§¤·¡¢£±ÃË£²½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢£±£³Ç¯£··î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£ºÆº§¤ÎÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¤È¤¤¤¦¡£